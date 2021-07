Cadeaux technologiques: les meilleures options pour ce 2018

. – Que vous recherchiez un collègue ou l’âme sœur, il peut être difficile de trouver un cadeau unique et pas évident.

Les haut-parleurs intelligents ont été le cadeau à succès de 2017, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait une tonne de retombées cette année. Les écrans intelligents comme Echo Show et Google Home Hub sont les meilleures nouvelles approches sur le sujet, et le portail Facebook est le plus étrange.

En plus des appareils qui vous parlent, Ben Arnold, directeur principal de la Consumer Technology Association, s’attend à ce que l’intérêt pour les écouteurs Bluetooth sans fil, tels que les Apple AirPods et le Bose SoundSport Free, soit particulièrement fort cette année.

La saison des achats des Fêtes est aussi celle où de nombreuses personnes dépensent pour de nouveaux téléviseurs. Il indique que les téléviseurs 4K et ultra HD (et les appareils de diffusion en continu compatibles 4K) figureront également parmi les meilleures listes de souhaits cette année.

Bien qu’il existe de nombreuses options de cadeaux technologiques prévisibles qui seront appréciées – iPhones et iPads pour n’en nommer que deux – il existe d’autres gadgets intéressants qui méritent votre attention.

Prix ​​: 199 $

Les haut-parleurs intelligents sur Amazon Echo et Google Home attirent beaucoup d’attention, mais considérez plutôt le Sonos One. Le petit et puissant haut-parleur Wi-Fi a un son incroyable et peut être facilement combiné avec d’autres haut-parleurs pour créer un système audio complet dans votre maison.

The One propose des microphones toujours à l’écoute et l’assistant vocal d’Alexa, vous pouvez donc utiliser des commandes vocales courantes comme régler une alarme et ajouter de la soupe à votre liste de courses. Mais la meilleure raison d’envisager Sonos est peut-être qu’il devrait ajouter l’assistant Google fin 2018. Un haut-parleur intelligent tiers avec plusieurs assistants pourrait être le meilleur moyen d’éviter de verrouiller quelqu’un dans un écosystème Amazon ou Google. .

Prix ​​: 79,95 $ – 149,95 $

La tasse de contrôle de la température d’Ember semble inutile jusqu’à ce que vous vous souveniez de la fréquence à laquelle vous réchauffez votre café ou votre eau chaude. Il est possible de régler la tasse en céramique ou en cuivre à la température souhaitée et d’utiliser une application pour modifier la température à distance pendant que vous êtes coincé dans une réunion. Bien qu’il existe une option de tasse de voyage, la plupart des thermos gardent déjà les liquides bien au chaud. La vraie révolution est le mug classique.

Prix ​​: 399,99 $

La nouvelle caméra GoPro Hero s’en tient au même scénario que l’entreprise a depuis sa création en 2002 : une petite caméra vidéo robuste pour enregistrer des aventures. Mais le dernier modèle Hero7 Black ajoute une nouvelle réduction de vibration logicielle impressionnante et des fonctionnalités destinées à plaire à l’ensemble Instagram et YouTube de prise de vue verticale avec un temps limité.

Prix ​​: 29,99 $

Il existe de nombreux appareils « maison intelligente » coûteux avec une connectivité Internet intégrée. Mais pour lancer quelqu’un avec des appareils connectés, donnez-lui une prise intelligente. La prise intelligente WeMo Mini Wi-Fi vous permet d’allumer ou d’éteindre des éléments à partir de l’application WeMo, des haut-parleurs intelligents et d’autres services comme IFTTT ou HomeKit d’Apple.

Allumez les lumières lorsque vous êtes en vacances ou réglez votre cafetière pour qu’elle commence automatiquement à préparer une tasse lorsque l’alarme se déclenche. Si une prise de courant blanche à trois broches ne semble pas assez effrontée pour votre ami secret destinataire, installez une ampoule à changement de couleur, ce qui est amusant même si vous n’y êtes pas obligé.

Vidéo sur la sonnette Nest Hello

Prix ​​: 179 $

Ring a lancé l’engouement pour les sonnettes vidéo, mais Nest Hello de Google est une option plus riche en fonctionnalités. Lorsque quelqu’un sonne à la porte, il ouvre un flux en direct sur votre Google Home Hub ou envoie une notification push sur votre téléphone. Hello utilise également des fonctions de reconnaissance faciale pour vous dire qui est à votre porte d’entrée. Contrairement à une sonnette traditionnelle, vous pouvez désactiver le “ding” avec la fonction de temporisation.

Prix ​​: 16 $ – 32 $

Les écrivains et les preneurs de notes qui détestent le papier gaspillé peuvent profiter d’un cahier “réutilisable”. Le Rocketbook est un cahier à spirale mince d’apparence normale qui fonctionne avec un stylo Pilot FriXion spécial inclus. Utilisez-le pour tout écrire, des listes de courses aux contours de script. L’application scanne et stocke les pages dans un service cloud. Utilisez un chiffon humide pour essuyer les pages et recommencez. Ou si vous achetez l’ordinateur portable Rockebook Wave, un micro-ondes peut nettoyer les pages.

Prix ​​: 3 995 $

Comme le vélo Peloton, le Peloton Tread dispose d’un écran géant qui transporte le coureur vers les séances de course en groupe, les entraîneurs et les cours. Mais en plus d’être un achat coûteux de près de 4 000 $, la bande de roulement peut ne pas arriver à temps pour les vacances. Peloton dit qu’il viendra cet hiver. Pour une solution d’exercice moins chère, essayez le Wahoo Kickr Snap (600 $), un support fixe pour un vélo existant. Ajoutez ensuite un abonnement Zwift (14,99 $ par mois) pour faire des tours virtuels à vélo autour du monde ou voyager en groupe avec d’autres à distance.

Prix ​​: 777 $

L’ES4 est le dernier scooter électrique de Ninebot, un fabricant de scooters populaire. Pour les utilisateurs fréquents, en posséder un peut être plus abordable que certaines options de trajet domicile-travail. Il a une vitesse de pointe de 30 km/h et une autonomie de 40 kilomètres, ce qui permet aux cyclistes d’aller un peu plus vite que les scooters proposés par des startups comme Bird, Lime et Skip. Il est également pliable, donc si cela ne vous dérange pas de transporter 18,5 kilos, vous pouvez l’emmener dans un train ou un bus.

Prix ​​: 249,99 $

C’est un cadeau pour la personne qui insiste sur le fait qu’un Kindle ne peut pas rivaliser avec l’odeur d’un livre en papier et possède peut-être une veste de smoking. Le Qwerkywriter S est un clavier USB qui ressemble à une machine à écrire à l’ancienne. Cet accessoire de tablette, de téléphone ou d’ordinateur lourd est doté de touches rondes qui produisent un son de clic satisfaisant lorsqu’elles sont enfoncées. Si quelqu’un est vraiment engagé avec le foret, il peut utiliser le levier de retour pour commencer une nouvelle ligne au lieu d’appuyer sur le bouton Entrée. Les nouvelles couleurs rétro seront disponibles l’année prochaine.

