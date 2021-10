cadets de Linares dans la mésaventure, « Dieu m’a donné une autre chance » | Instagram

« Dieu m’a donné une autre chance! », C’est la phrase qui a le plus résonné aux oreilles des fans de Les cadets de Linares et cela n’a été dit ni plus ni moins que par son chef, Homero Guerrero, après avoir survécu à une grave mésaventure.

Il a été annoncé sur les réseaux sociaux que le célèbre groupe Los Cadetes de Linares a subi un grave accident de la route qui a mis la vie et la santé de ses membres en danger, ce qui a soulevé l’angoisse au milieu de l’émission.

Comme partagé par les siens Homer Guerrero, de l’ambulance ; Heureusement, il n’y avait pas de vie à pleurer après le fort crash et des neuf membres du groupe, lui seul a pris la pire part. Il a été partagé que le groupe se rendait à Monterrey après une présentation à Guanajuato lorsqu’ils ont eu l’accident de la route.

Les cadets de Linares en mésaventure, « Dieu m’a donné une autre chance. » Photo : Facebook.

Ils ont indiqué qu’heureusement, les musiciens présentaient de légères contusions et que seul Guerrero devait subir une intervention chirurgicale. Le chef de Les KDT Il a rapporté via Facebook qu’il se rendait à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale après s’être fracturé la jambe.

Bonjour course, à tous les fans et adeptes de Los Cadetes, merci beaucoup pour votre soutien. Je me suis cassé le pied mais je vais déjà me faire opérer en ambulance ; l’accident était à Guanajuato, nous étions neuf et ce n’était que mon tour, mais Dieu béni, une autre opportunité… Je vous demande de prier pour moi, a partagé le leader du groupe.

Les cadets de Linares ont remercié les fidèles pour leur inquiétude, leurs prières et leurs vœux et attendent le rétablissement de la santé d’Homero Guerrero. Après la nouvelle, les images de la fin du véhicule dans lequel ils roulaient n’ont pas attendu et ont montré à quel point l’accident était fort et à quel point les musiciens ont de la chance d’être au courant de ce qui s’est passé.

Les réseaux sociaux ont été remplis de bons voeux pour Homero Guerrero et souhaitent son prompt rétablissement afin qu’une fois de plus Los Cadetes de Linares continuent de captiver tout le monde avec le meilleur de leur musique.