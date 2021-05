Cadila fait un signe de tête pour son vaccin d’ici juin

Des sources proches du développement ont déclaré que CHL, également connu sous le nom de Zydus Cadila, a testé son candidat vaccin ZyCov-D sur plus de 1 500 enfants dans le cadre de ses essais cliniques de phase III en cours.

Cadila Healthcare (CHL) est prête à soumettre les données relatives à son candidat vaccin ZyCov-D d’ici la fin du mois en cours et attend avec impatience l’approbation de l’autorité concernée en juin de cette année.

«Notre essai de vaccin pour ZyCoV-D, un vaccin à ADN plasmidique, progresse bien. C’est de loin le plus grand essai actuellement réalisé dans le pays et nous avons recruté plus de 28 000 volontaires pour le vaccin. Les essais de phase III de notre vaccin seront vraiment représentatifs de l’efficacité du vaccin contre de nombreuses variantes connues, car différentes variantes ont fait surface dans cette vague. Ainsi, les résultats de l’essai auront des données d’efficacité plus représentatives que tout autre vaccin. Nous cherchons à soumettre les données d’ici la fin du mois de mai et, éventuellement, à obtenir une approbation en juin », a confirmé le Dr Sharvil Patel, directeur général de Zydus Group, dans une réponse écrite au Financial Express.

Des sources proches du développement ont déclaré que CHL, également connu sous le nom de Zydus Cadila, a testé son candidat vaccin ZyCov-D sur plus de 1 500 enfants dans le cadre de ses essais cliniques de phase III en cours. Selon les sources, ZyCov-D peut être administré aux enfants car ils devraient recevoir trois doses de vaccin. Zydus aurait un avantage sur ses concurrents si son vaccin Covid-19 fonctionne pour les enfants, car le nombre d’enfants testés positifs pour Covid-19 est en augmentation.

Un haut fonctionnaire de la société a déclaré qu’à part les plus de 18 ans, Zydus s’efforce également d’obtenir l’autorisation d’administrer ZyCov-D aux enfants de plus de 12 ans. Comme aujourd’hui, aucun autre vaccin n’a été testé pour les enfants et est disponible en Inde. À l’échelle mondiale, Johnson & Johnson attendait toujours les résultats des essais cliniques menés pour son vaccin sur les enfants.

Le candidat vaccin ZyCoV-D s’est avéré sûr et immunogène au cours des essais de phase I et II. Une fois que la société aura obtenu son approbation, elle prévoit de fabriquer jusqu’à 240 millions de doses par an dans ses installations d’Ahmedabad et de Vadodara. Initialement, elle prévoit de fournir en Inde, mais à l’avenir, l’entreprise souhaite également exporter dans d’autres pays.

Conformément aux plans originaux, Zydus devait terminer les essais cliniques de phase III pour son candidat vaccin ZyCov-D d’ici la fin de mars 2021. Cependant, l’équipe de recherche de la société a eu besoin de quelques mois de plus pour vacciner davantage de volontaires.

