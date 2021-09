Cadix 1-1 Barcelone, Liga : analyse tactique

Ce fut encore deux heures de très mauvais football offensif et deux autres points perdus pour Barcelone contre Cadix, et Ronald Koeman a réussi à se faire expulser d’une manière presque poétique pour couronner une nuit où la médiocrité de Koeman était à son paroxysme. affichage complet.

Cadix a commencé le match dans une forme défensive 4-4-1-1, marquant principalement dans un bloc bas pendant la majeure partie du match et ne pressant généralement pas le Barça dans son accumulation. Il y avait un mélange de zone et de marquage humain en fonction du joueur du Barça qui avait le ballon – Memphis Depay, Frenkie De Jong et Gavi étaient toujours suivis de près par le joueur de Cadix le plus proche d’eux – et Rubén Sobrino a été chargé de suivre Sergio Busquets. il ne recevrait pas le ballon dans la phase de préparation.

La réponse de Busquets a été de se placer entre les défenseurs centraux et, à cause de Yusuf Demir, la tendance naturelle à dériver à l’intérieur de la forme du Barça est devenue plus un 3-5-2 pendant la phase d’attaque.

Demir a clairement eu la liberté de parcourir le dernier tiers chaque fois que le Barça avait le ballon, et les Blaugrana ont concentré presque toutes leurs attaques sur le côté gauche.

Lorsque Demir est entré à l’intérieur, Memphis a gardé la largeur sur la gauche et était toujours une option à combiner avec Sergiño Dest. C’est de là que sont venus les très rares bons moments du Barça, mais avec Luuk De Jong sur le terrain, tous ces bons moments se sont transformés en centres que la défense de Cadix a facilement traités.

C’était le problème du Barça en première mi-temps : Luuk De Jong conditionne l’équipe à jouer d’une certaine manière, et le problème est qu’il ne joue pas assez bien pour justifier un changement complet de philosophie d’attaque. Vous pouvez voir sur l’image ci-dessus qu’il fuit le ballon et entre dans la surface à la recherche d’un centre, et c’est maintenant ainsi qu’un attaquant de Barcelone est censé jouer.

De Jong a été une énorme déception même par rapport aux petites attentes avec lesquelles il est arrivé, et honnêtement, je ne vois pas beaucoup de temps de jeu pour lui lorsque le nouveau manager arrivera, à moins que les blessures ne continuent à faire de lui la seule option offensive disponible. Mais vous pouviez voir l’équipe s’améliorer instantanément lorsqu’il est parti, même après le carton rouge absolument faux à Frenkie De Jong.

Philippe Coutinho a remplacé Luuk, s’associant à Memphis à l’avant dans la forme 4-3-2 dans laquelle le Barça s’est finalement installé pour les 20 dernières minutes.

Coutinho était toujours disponible pour recevoir une passe, et Memphis a fait la seule chose à laquelle vous vous attendez à ce que Luuk De Jong soit bon : protéger les défenseurs et donner à l’équipe la possibilité d’aller longtemps. De Jong n’a jamais fait cela dans le match, mais Depay a été un énorme soulagement lorsque le Barça manquait de nombre à l’arrière et que Marc-André ter Stegen avait besoin de lancer le ballon vers l’avant.

Le Barça a connu une très bonne période dans le match, les 10 dernières minutes du règlement et les six minutes du temps additionnel. Le fait que Riqui Puig ait été sur le terrain pendant cette bonne période n’était pas une coïncidence. Cela continue de me dérouter que Koeman refuse tout simplement de voir combien de jus supplémentaire Puig ajoute: son style de passe à deux touches qui permet au ballon de se déplacer rapidement, le saut constant dans l’espace pour offrir une option à un coéquipier en difficulté, et l’intelligence pour voir et faire des passes que personne d’autre ne peut.

La meilleure chance du Barça dans le match est survenue à la 94e minute, et la seule raison pour laquelle cela s’est produit était Riqui Puig. C’est lui qui a le ballon sur la photo ci-dessous, et l’option la plus simple est Coutinho juste devant lui. La plupart des milieux de terrain feraient cette passe, ce qui n’est pas une mauvaise idée étant donné que Coutinho est une menace avec le ballon et pourrait potentiellement trouver Memphis à l’avant.

Mais Riqui n’est pas la plupart des milieux de terrain, et il peut voir qu’il y a un défenseur de Cadix sur la gauche prêt à fermer Coutinho. Il voit également Gerard Piqué sur l’aile droite tout seul, alors Puig tarde un peu pour permettre à ce défenseur de se rapprocher de Coutinho et tire une beauté absolue pour libérer Piqué :

Piqué trouve finalement Memphis pour un tête-à-tête avec le gardien, mais Depay a manqué quelque peu. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout l’amour que les fans du Barça donnent à Riqui Puig, mais son apparition jeudi en est exactement la raison. Il n’a pas besoin de beaucoup de temps pour avoir un impact important sur l’attaque du Barça, et sa taille et son manque de force défensivement ne sont pas une raison suffisante pour le laisser en dehors de l’équipe. Vous pouvez encadrer cela pour permettre à ses forces de profiter à l’équipe, mais apparemment, c’est trop demander à Koeman.

C’est vraiment difficile de défendre Koeman même dans un match où le Barça a marqué un point à l’extérieur avec 10 hommes. Sa sélection d’équipe était médiocre, le remplacement de Sergi Roberto pour Demir à la mi-temps n’avait absolument aucun sens, et attendre la 80e minute pour amener Puig était également une mauvaise décision compte tenu de l’impact immédiat de Riqui. Tout est trop sûr, trop axé sur les résultats, presque fait exprès pour fournir de bonnes excuses à ses conférences de presse d’après-match.

Les meilleurs joueurs de cette équipe sont clairement contrariés et perdent patience sur le terrain devant tout le monde. Frenkie De Jong et Memphis Depay semblent résignés, sachant que les choses devraient aller beaucoup mieux mais ne peuvent pas l’être pour le moment. C’est très exaspérant, mais ça a aussi marqué un point sur la route avec 10 hommes. Médiocre. Pic Koeman.

Avec l’état actuel des choses au Camp Nou, il faut chercher les petits points positifs. Gavi était positif : il était confiant et assuré sur le ballon, et même s’il peut être un peu trop impatient avec son pressing et laisser de l’espace derrière en essayant de récupérer le ballon dans des scénarios irréalistes, il y a clairement quelque chose de très bien là-bas.

Ronald Araujo était encore une fois positif : juste un monstre défensif absolu qui continue d’améliorer son jeu avec le ballon à chaque match. Nico González peut parfois égarer des passes faciles, mais il est déjà un excellent milieu de terrain. J’adorerais voir un milieu de terrain Nico-Frenkie-Puig, et le seul espoir est que le prochain manager aura le courage d’essayer ce trio. Il y a tellement de potentiel de créativité et de dynamisme avec ces trois joueurs ensemble, mais cela semble être une chimère en ce moment.

Ronald Koeman sera bientôt parti, et sa médiocrité était à son apogée contre Cadix. Mais si vous regardez assez attentivement, vous pouvez voir les éléments constitutifs de quelque chose de spécial lorsqu’un nouveau patron arrive. Vous espérez juste que le nouveau patron est bon.

L’actuel ne l’est pas.