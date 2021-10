Cadix a déjà donné la première joie à l’Espanyol en été

11/10/2021 à 08h00 CEST

Une fois la trêve internationale terminée, l’Espanyol affrontera Cadix, l’un des rivaux avec qui il s’est mis au diapason l’été après les vacances. L’équipe de Vicente Moreno garde un bon souvenir de sa dernière confrontation contre celle d’Álvaro Cervera, ce n’était pas en vain le premier et dernier match de pré-saison dans lequel ils ont réussi à battre. Maintenant, cependant, la réunion a déjà un statut officiel avec le cours en cours. Tous deux arpentent la partie basse médiane de la table et chercheront à se propulser dans le Nuevo Mirandilla.

Le duel se clôturera le jour 9, où l’Espanyol arrive de bonne humeur après la brillante victoire sur le Real Madrid. Vicente Moreno préparera la visite en Andalousie avec le miroir qu’était la confrontation estivale à Marbella, remportée grâce aux buts de Darder et Melamed qui ont rendu justice à la supériorité de Kakhol lavan.

Malgré les contextes différents, lL’équipe de perruches a réussi à empêcher Cadix de générer un danger. Selon toute probabilité, Cervera donnera l’initiative du match à un Espanyol qui devra faire preuve de courage pour continuer à élargir les précédents positifs contre le peuple de Cadix.

Et c’est que dans l’histoire déjà longue contre la boîte jaune, le bleu et blanc est celui qui a le plus emmené le chat à l’eau. Bien sûr, l’équilibre est assez égal ; 14 victoires, dix nuls et neuf défaites. En première division, c’est encore plus égal : huit victoires, les mêmes nuls et six défaites. Sans tenir compte d’un autre match amical en 2020 -qui est tombé 1-0 en faveur de Cadix-, le dernier précédent en championnat remonte à 2006, lorsque l’Espanyol s’est incliné 2-0 contre Ramón de Carranza.

Entre les deux, il y a eu le huitième de finale de Coupe en 2018, résolu en faveur des perruches par le double facteur des buts (2-1 au match aller et 1-0 au match retour).