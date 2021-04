Cadix — Aperçu du match Real Madrid LaLiga 2020-21, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Le Real Madrid est de retour en milieu de semaine alors qu’il se prépare à affronter Cadix à l’Estadio Ramon de Carranza.

Le Real sort un match nul 0-0 contre Getafe ce week-end. Les Blancos sont maintenant de retour à la deuxième place, à trois points de l’Atletico et à deux points en tête de Barcelone qui détient un match en main.

Cadix fait partie de la moitié inférieure de la table et occupe actuellement la 13e place. Ils ont perdu des points lors de trois de leurs cinq derniers matches, mais étaient sur une séquence de deux victoires consécutives dans cette séquence. Lorsque ces deux clubs se sont rencontrés pour la dernière fois en octobre, Cadix a réussi à s’imposer 1-0 au Di Stefano.

Le Real récupérera certains joueurs pour ce match, mais il y a toujours des problèmes de blessures qui affligent la profondeur de l’équipe.

Le Real Madrid récupère des joueurs défensifs avec Dani Carvajal et Raphael Varane. Casemiro et Nacho reviennent également après avoir purgé une suspension contre Getafe. Cependant, Toni Kroos et Luka Modric manqueront tous les deux ce match en milieu de semaine. Fede Valverde, Eden Hazard, Ferland Mendy, Sergio Ramos et Lucas Vazquez restent également absents.

Cadix sera probablement sans Alberto Perea, Luismi Quezada. Alex Fernandez et Juan Cala ont également des doutes.

Cadix

Ledesma; Iza, Fali, Mauro, Espino; Salvi, Jønsson, Jose Mari, Malbasic; Sobrino, Negredo

Real Madrid

Courtois; Nacho, Varane, Militao, Marcelo; Rodrygo, Casemiro, Isco; Asensio, Vinicius, Benzema

Même avec Carvajal de retour, Zidane pouvait encore ralentir avec lui et ne pas le démarrer immédiatement. Cela pourrait signifier que Nacho commence à la place d’Alvaro Odriozola car il avait bien joué avant de purger sa suspension.

Compte tenu du manque de profondeur et d’expérience au milieu de terrain, nous pourrions voir Rodrygo descendre plus profondément et jouer un rôle de type milieu de terrain. Antonio Blanco est également une option pour faire son premier départ en Liga.

Karim Benzema devrait être de retour dans l’équipe de départ après s’être reposé contre Getafe ce week-end.

Cadix – Real Madrid 0-2

Cela devrait être un match que le Real Madrid est capable de prendre trois points sur la route en Andalousie. Même avec le manque de profondeur au milieu de terrain, le Real est plus fort du côté défensif du ballon qu’il ne l’était contre Getafe.

Le Real doit compenser la défaite à domicile plus tôt dans la saison contre Cadix. Los Blancos ne peut pas se permettre de perdre des points lors d’un match nul ou d’une défaite avec l’Atletico et Barcelone en plein cœur de la bataille pour le titre de champion. C’est la partie de la saison où chaque point compte.

C’est une chance pour le Real de montrer sa force contre l’adversité et de remporter une victoire sur la route avec de nombreux partants toujours manquants. C’est une grosse semaine car ils ont un autre match contre le Real Betis ce week-end.