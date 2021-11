Cadix-Atlético : Simeone, contre la crise

27/11/2021 à 19:55 CET

Le coup de mercredi dernier en Ligue des champions de l’Atlético de Madrid retentit toujours, ce qui ne fonctionne pas du tout en Liga, dans laquelle ce dimanche il se rend à Cadix avec la crise qui se cache, avec la réapparition sur le banc de Joao Félix, probablement avec le même onze qu’il a perdu contre Milan et avec tant de doutes et aussi insistants que d’obligations, le plus visible et le plus décisif de tous le triomphe.

L’équipe rojiblanco a besoin de beaucoup plus, perdue dans l’incertitude à ce stade et pas si tôt dans le parcours, a déjà joué 19 matchs dans lesquels il n’y a aucune trace du dernier champion de la ligue ou des attentes de la magnifique équipe qu’il a composée cet été , du moins pas dans le collectif, la plus haute priorité, alors que tout ce qu’il a l’intention – de concourir pour chaque tournoi – est déjà sérieusement menacé… Et même décembre n’est pas encore arrivé.

Ses six victoires lors des 16 derniers matches officiels ont débouché sur une situation limite en Europe, mais aussi incertaine en Liga. A quatre points du Real Madrid, leaderTout oubli peut désespérément faire tomber l’équipe rojiblanco dans la région qui était la leur tout le championnat passé et une lutte pour le titre dont ils sont déjà plus poursuivants que favoris. Le temps presse pour la réaction. Il doit refaire surface maintenant.

L’accent est mis sur lui à Cadix, où Joao Félix sera déjà disponible (ce samedi il s’est déjà entraîné avec le groupe), où vous aurez les victimes de Kieran Trippier et Ivan Saponjic et où il assume l’obligation de gagner. Il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers départs. Et il n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches de championnat, même s’il n’en a remporté que deux et égalé dans trois autres, même s’il a marqué deux buts contre la Real Sociedad (2-2), deux autres contre Levante ( 2- 2) et trois à Valence (3-3). Ce n’était pas suffisant pour les trois points.

Le reste des troupes est disponible pour composer le onze qui insiste sur la poursuite de la direction du Real Madrid et qui sera le même, selon les tests, qui a été battu par Milan, avec à nouveau Marcos Llorente sur le côté -ou le voie – à droite, csur Rodrigo de Paul, Koke Resurrección et Thomas Lemar au milieu de terrain et avec Luis Suárez et Antoine Griezmann, ses meilleurs buteurs, comme attaquants.

Affronter, Cadix a l’objectif incontournable de marquerr, du moins, pour essayer d’éviter à tout prix de tomber dans des lieux de descendance, dont un seul point le séparait.

Afin de ne pas dépendre d’autres marqueurs de la journée, une victoire contre l’Atlético de Madrid maintiendrait l’équipe d’Álvaro Cervera hors de la zone dangereuse, qui ne sait toujours pas ce que c’est que de gagner au stade Nuevo Mirandilla, une vraie dalle jusqu’ici dans la trajectoire de l’équipe jaune, seizième avec 12 points.

– Alignements probables :

Cadix : Ledesma ; Carcelén, Haroyan, Cala, Espino; Salvi, Jonsson, Álex Fernández, Perea ; Neveu, Lozano.

Athlète de Madrid: Oblak ; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso ; De Paul, Koke, Lemar, Carrasco ; Griezmann, Suarez.

Arbitre: Gil Manzano (C. Extremeño).

Stade: Nouvelle Mirandilla.

Heure: 18h30