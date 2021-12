Cadix et Grenade, pour fuir le danger sans se retourner

12/12/2021 à 21h00 CET

le Cadix et le grenade Ils règlent ce lundi, en clôture de la dix-septième journée de LaLiga Santander, un duel andalou sous haute tension en raison de la situation délicate des qualifications des deux équipes, qui se jouent respectivement pour prendre de l’oxygène ou fuir le danger, ou voir leur position. aggravé. le Cadix, avant-dernier avec 12 points, fait face au choc avec l’urgente nécessité d’interrompre sa séquence de trois défaites consécutives et de remporter sa première victoire dans son stade de la Nouvelle Mirandilla atteindre la table grenade, quinzième avec 15 et qui arrive dans la capitale de Cadix après sa victoire importante la dernière journée contre un autre rival direct (2-1 à Alavés).

Les élèves de Cervera ne connaissent pas le triomphe dans leur domaine cette saison. Au Nuevo Mirandilla, ils n’ont plus remporté de match de championnat depuis le 8 mai, date à laquelle, même avec leur ancien nom de Ramón de Carranza, ils ont battu Huesca 2-1 lors de la 35e journée de la saison dernière.

Dans le Cadix les blessés habituels sont bas José Mari Oui gracieux, en plus du côté droit Prison, qui tombe du dernier alignement en raison d’une maladie, donc Akapo occupera vraisemblablement ce poste. Vous pourrez à nouveau compter sur le chilien Alarcon, déjà remis d’une blessure et qui pourrait accompagner dans le double pivot à Alex Fernández, qui n’a pas pu s’entraîner en milieu de semaine en raison d’un problème physique dont il s’est amélioré.

le grenade Il vient au choc après l’importante victoire remportée la dernière journée contre Alavés (2-1) et au début d’une semaine qui le conduira également à affronter Mancha Real en Coupe jeudi et dimanche avec Majorque dans un autre duel clé jarretière. ceinture.

Un triomphe dans Cadix aurait un double prix pour lui grenade, car cela ouvrirait un écart de points avec la descente et avec un adversaire direct. Le technicien récupère la centrale Allemand Sanchez et les médias Isma Ruiz Oui Montoro. Le défenseur central portugais reste absent en raison d’une blessure dimanches Duarte, le meneur de jeu Rochine et l’extrême vénézuélien Machis, alors qu’il fera doute jusqu’à ce lundi de la centrale Victor Diaz, boitant toujours à cause de la blessure musculaire qui lui a fait manquer les derniers rendez-vous.

Germán reviendra à onze pour faire partie du centre de l’arrière avec le jeune homme Torrent, établi dans l’équipe sur la base de bonnes performances, et sera ainsi Montoro accompagner dans la moelle épinière Mile et au français Gonalons. La principale question est de savoir si Moreno opte pour le duo qu’ils forment Molina et le colombien Luis Suarez Ou le caféiculteur agit seul et lance un autre joueur du groupe en tant que Soro ou Écuyer, ce dernier titulaire comme ailier face à Alavés.

Compositions probables :

Cadix: Ledesma; Akapo, Haroyan, Cala, Espino; Alarcón, lex Fernández, Salvi, lvaro Jiménez ; Neveu et Lozano.

grenade: Maximien; Quini, Germán, Torrente, Carlos Neva ; Gonalons, Luis Milla, Montoro, Antonio Puertas ; Luis Suárez et Jorge Molina.

Arbitre: Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño).

Stade: Nouvelle Mirandilla.

Heure: 21.00h.