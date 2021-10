Cadix résiste à Valence

10/02/2021

Le à 21:25 CEST

Cadix et Valence ont été laissés à zéro dans un match où les échecs, supérieurs mais sans ‘coup de poing’, ils méritaient quelque chose de plus et ont maintenant quatre jours sans gagner. Les Andalous ont su perturber toute arrivée de visiteurs pour ajouter un bon point à leurs fans. Le match a aussi été marqué par les retrouvailles de Cala et Diakhaby sur un terrain, après que le Che central a dénoncé les insultes racistes de son rival l’an dernier.

GOUJAT

VAL

Cadix

Ledesma ; Iza, Haroyan, Fali (Cala, 78′), Espino ; Alarcon, Jonsson; Salvi, lex Fernández (70′); Osmajic (Alejo, 60′) et Negredo (Pedro Benito, 60′).

Valence

Cillessen ; Foulquier, Gabriel, Alderete (Diakhaby, 60′), Lato ; Musah (Manu Vallejo, 85′), Wass, Guillamón (Racic, 78′), Duro; Marcos André (Hélder Costa, 85′) et Guedes.

Arbitre

Pizarro Gómez (castillan-Manchego). TA : Alarcón (41′), Calderón (72′), Alejo (83′) / Alderete (13′), Foulquier (46′), Guillamón (57′) et Diakhaby (94′).

Incidents

Jeu joué au Nuevo Mirandilla.

Cervera et Bordalás ont présenté un onze adapté aux nombreuses victimes qu’ils ont eues pour la réunion de Cadix. Même si les cas étaient très différents. Les blessures et les pénalités étaient à blâmer pour les absences ches, Alors que jusqu’à sept joueurs de Cadix ont regardé le match depuis les tribunes en guise de punition après avoir été chassés pour une fête après avoir perdu à Vallecas.

Peut-être en raison de l’absence du plus commun, la première partie n’était pas exactement une ode au football offensif. Cadix est sorti avec plus d’élan mais Valence, petit à petit, a pris possession du ballon et du contrôle du match. Il a bien déplacé le cuir au centre du terrain, mais a manqué de clarté dans les derniers mètres. Seuls les longs plans ont dérangé – pour le dire d’une certaine manière – Ledesma. Les locaux, jouant leur truc et se retirant, n’ont regardé dans la zone qu’avec un tir d’Alarcón qu’Alderete a bloqué.

Après la pause, Wass a sorti son fusil pour une promenade. En moins de trois minutes, deux coups de l’extérieur de la surface qui ont obligé Ledesma à s’étirer. Et peu de temps après, c’était au tour de Marcos André, qui finissait par dévier à l’intérieur de la surface. Avec Valence dominant, le jeu s’accélérait et les pulsations augmentaient, encore plus quand Diakhaby est entré, hué par les fans de Cadix, qu’il n’oublie pas l’incident avec Cala la saison dernière. L’entraîneur au sang chaud du Che a ordonné la fermeture du stade. ‘Fabriqué à Bordalás’.

Valence a continué à trembler jusqu’à la dernière minute, mais l’arrière de Cadix, fort et organisé (Fali, blessé, est parti avec une grande ovation) a évité les occasions de marquer clairement. Le lumineux est resté tel quel.