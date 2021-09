Cadix vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

in

Cadix CF (14e, 5pts) vs FC Barcelona (8e, 8pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du mercredi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 6e journée

Outs et doutes de Barcelone: Pedri, Jordi Alba, Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Alejandro Balde (sort)

Cadix Outs & Doutes: Jon Ander Garrido, José Mari (sort)

Date/Heure: jeudi 23 septembre 2021, 22h CET (Barcelone), 21h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 16h HE, 13h PT (USA), 1h30 IST (Inde, vendredi)

Lieu: Estadio Nueva Mirandilla, Cadix, Espagne

Arbitre: Carlos Del Cerro Grande

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 5 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après un match nul déprimant à domicile contre Grenade et deux jours de tension dans les coulisses, Barcelone revient à l’action en Liga à la recherche d’un peu de positivité alors qu’il se rend dans la belle Andalousie pour affronter Cadix au stade Nueva Mirandilla.

Si la terrible performance de lundi ne suffisait pas, les 72 heures suivantes ont été en quelque sorte pires : Ronald Koeman blâme ses joueurs pour le mauvais football, Joan Laporta promet aux fans qu’il limogera Koeman sans le dire, et Koeman a donné l’une des conférences de presse les plus bizarres que vous verrez jamais mercredi.

Tout est un gâchis absolu, et il est difficile de se concentrer sur le football réel sur le terrain en ce moment. Koeman sait qu’il a à peu près terminé, les joueurs doivent être dans un état de confusion totale quant à ce qui va se passer ensuite, et le Real Madrid semble absolument imparable et compte actuellement 8 points au-dessus du Barça dans le classement.

La compétition pour le titre n’a jamais été une possibilité réaliste pour les Catalans, mais ils pourraient être éliminés avant d’atteindre octobre s’ils continuent de perdre des points. Le Barça a un match en main contre ses rivaux mais c’est contre Séville, ce qui n’est pas une garantie de trois points. Obtenir des résultats pour essayer de rester au moins au sommet est énorme, et battre une équipe coriace de Cadix sur la route ne sera pas facile mais doit être fait.

Koeman pourrait gérer son dernier match pour le Barça jeudi, et il le fera à nouveau avec une équipe mince avec très peu d’options en attaque. Mais l’équipe peut encore mieux jouer qu’elle ne l’a fait lors des deux derniers matchs, mais c’est peut-être trop demander quand le manager semble vivre dans son propre monde où tout va bien et rien n’est de sa faute.

Moments difficiles. Mais on doit continuer à danser.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, Dest ; Roberto, Busquets, De Jong ; Demir, Memphis, Coutinho

Cadix (4-4-2): Ledesma; Carcelén, Haroyan, Fali, Espino; Sanchez, Jonsson, Alarcon, Arzamendia; Negredo, Sobrino

PRÉDICTION

Koeman ne s’en soucie plus et le football moche ne le dérangera pas tant qu’il aboutira à une victoire, et le pire, c’est que je pense que le plan fonctionne cette fois : 3-1 Barça.