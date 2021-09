Cadix vs Barcelone, Liga: score final 0-0, le terrible Barça s’échappe avec un point dans un match nul et vierge ennuyeux

Barcelone a une fois perdu des points en Liga et compte sept points en tête du classement grâce à un terrible match nul 0-0 à Cadix jeudi soir. Les Blaugrana ont joué au football ennuyeux et sans imagination pendant 65 minutes, puis ont dû survivre aux 25 derniers avec 10 hommes après l’expulsion de Frenkie De Jong, et le match était presque impossible à regarder.

PREMIÈRE MOITIÉ

Rien ne s’est passé.

Mi-temps.

DEUXIÈME PARTIE

Les cinq premières minutes de la seconde mi-temps ont été plus animées que toutes les premières, chaque gardien de but réalisant un gros arrêt. Marc-André ter Stegen a été le premier en faisant un arrêt brillant sur un tir de Negredo, et Ledesma a lui-même fait du bon travail pour sauver un tir puissant de Memphis Depay.

Après ces deux moments, cependant, le jeu est revenu à son rythme lent et peu créatif et aucune des deux équipes n’a joué de bon football. Et puis Frenkie De Jong a été expulsé après deux cartons jaunes douteux en l’espace de trois minutes, et le Barça a dû jouer les 25 dernières minutes avec 10 hommes.

Cadix a profité de l’homme supplémentaire et a finalement mis en place de belles attaques, et ils ont eu une chance en or lorsque Riqui Puig a perdu le ballon avec sa première touche en tant que remplaçant et Sánchez s’est retrouvé en tête-à-tête avec Ter Stegen, mais l’Allemand a sorti son pied droit et a fait un autre gros arrêt.

Le match semblait ramper vers une fin ennuyeuse, mais le Barça s’est vu offrir une occasion en or à la quatrième minute du temps additionnel lorsque Gerard Piqué a porté le ballon à 50 mètres sur une contre-attaque d’un seul homme et a donné une grande chance à Memphis, mais Depay a en quelque sorte raté la cible.

Ronald Koeman a été en quelque sorte expulsé avant la fin du match, et le coup de sifflet final a mis fin à l’une des pires démonstrations de football de Barcelone que nous ayons jamais vues. Depuis lundi, c’est-à-dire.

Tout va très mal en ce moment.

Cadix: Ledesma; Carcelén (Akapo 79′), Haroyan, Chust, Espino; Jiménez (Sánchez 46′), Fali (Jonsson 40′), Alarcón, Arzamendia (Perea 57′); Sobrino, Negredo (Lozano 57′)

Objectifs : Aucun

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araujo, Dest (Puig 80′) ; De Jong, Busquets, Gavi (Nico 73′) ; Demir (Roberto 46′), L. De Jong (Coutinho 68′), Memphis

Objectifs : Aucun

Cartons rouges : De Jong (65′), Ronald Koeman (90+6′)