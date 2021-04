Cadix vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid visite Cadix qui a besoin des trois points après avoir fait match nul 0-0 contre Getafe dimanche dernier. Les Blancos ont maintenant trois points de retard sur l’Atletico de Madrid dans le tableau et ne peuvent pas se permettre de perdre plus de points s’ils veulent concourir pour le titre jusqu’à la toute fin de la saison.

Les Blancos ont subi une défaite 0-1 lorsqu’ils ont affronté Cadix à l’Estadio Alfredo Di Stefano il y a des mois, ils ne devraient donc pas prendre à la légère l’équipe andalouse. De plus, Madrid sera sans Toni Kroos et Luka Modric, alors dominer le milieu de terrain ne sera pas une tâche facile. Casemiro est de retour après avoir raté le match de dimanche avec une suspension et Isco devrait commencer à ses côtés, avec Rodrygo, Asensio, Vinicius et Benzema jouant potentiellement à l’avant, bien que le joueur de Castilla Antonio Blanco pourrait aider la ligne du milieu de terrain si Zidane se sent comme Casemiro et Isco aren pas assez.

Tout simplement, le Real Madrid doit moudre pour obtenir les trois points.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 21/04/2021

Temps: 22h00 CET (heure locale), 16h00 EST.

Lieu: Ramon de Carranza, Cadix, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.