Cadix vs Real Madrid, La Liga 2021: alignements prévus

Le Real Madrid visite Cadix dans l’espoir de rebondir après le décevant nul 0-0 contre Getafe dimanche dernier. Varane, Nacho, Carvajal et Casemiro sont de retour avec l’équipe mais Los Blancos sera sans Kroos et Modric, donc le milieu de terrain pourrait être en difficulté.

Le Real Madrid a prédit XI: Courtois, Carvajal, Nacho, Militao, Marcelo, Casemiro, Isco, Blanco, Vinicius, Asensio, Benzema.

Cadix a prédit XI: Ledesma, Carcelen, Mauro, Fali, Espino, Jose Mari, Salvi, Jonsson, Jairo, Negredo, Sobrino.

Ce ne sera pas facile pour Madrid de s’occuper des affaires ce soir sans Kroos et Modric. Cadix a conquis l’Estadio Alfredo Di Stefano avec une victoire 0-1 l’automne dernier et devrait rivaliser très dur, alors que Los Blancos n’ont tout simplement pas de joueurs fiables au milieu de terrain. De plus, il sera important pour eux de se concentrer sur le jeu et de ne pas penser à la controverse de la Super League.

Pourtant, le Real Madrid doit trouver un moyen de s’en sortir s’il veut concourir pour le titre.

COMMENT REGARDER, STREAMER LA LIGA

Date: 21/04/2021

Temps: 22h00 CET (heure locale), 16h00 EST.

Lieu: Ramon de Carranza, Cadix, Espagne.

TV disponible: BeIN Sports (États-Unis), Movistar La Liga (Espagne)

Streaming disponible: BeIN Sports Connect (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.