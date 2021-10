Cadre national du curriculum : ce que le panel du curriculum doit garder à l’esprit

La composition du comité est étonnante dans l’omission totale d’experts du domaine et de la discipline de l’éducation scolaire.

Par Janaki Rajan

La NDA, en 2014, a nommé un comité présidé par TSR Subramanium, ancien secrétaire du Cabinet du GoI, pour rédiger une politique nationale sur l’éducation (NPE) qui a été soumise en avril 2016. Après de nombreuses réactions publiques, un autre comité pour la préparation d’un projet NPE (DNPE) a été nommé, présidé par le scientifique K Kasturirangan ; ce comité a soumis son rapport en mai 2019. Le gouvernement a sollicité les opinions de diverses parties prenantes et du public, et a obtenu des milliers de réponses, dont la compilation n’est pas du domaine public. Une réunion spéciale du Conseil central consultatif de l’éducation (CABE) s’est tenue pour recueillir des avis sur la DNPE 2019. Une réunion a également eu lieu avec la Commission parlementaire permanente le 7 novembre 2019. Cependant, aucune des deux réunions n’a abouti à l’approbation de la DNPE. 2019. Comme l’éducation figure sur la liste concurrente, toute NPE nécessite un consensus du Centre et des États, obtenu par l’approbation du CABE, qui est un organisme fédéral, le Parlement et le Conseil national de développement (NDC). Le NPE 1986 a été approuvé par tous ces organismes.

En raison de l’absence d’une telle approbation de la DNPE 2019, NPE 1986 reste la politique en vigueur à ce jour. Le 21 septembre 2021, le Cabinet a approuvé un comité du curriculum chargé de concevoir quatre cadres curriculaires nationaux (NCF), dans le cadre du suivi de la DNPE 2019. La DNPE 2019 et tout cadre curriculaire à venir nécessiteraient l’approbation formelle de la CABE, du Parlement et Conseil national de développement. Le travail du comité cadre doit être revu sous cet angle.

Le panel du programme comprend 12 membres : le scientifique indien de l’espace K Kasturirangan, le chancelier de l’Institut national de planification et d’administration de l’éducation Mahesh Chandra Pant, le président du National Book Trust Govind Prasad Sharma, le vice-chancelier (VC) de Jamia Millia Islamia Najma Akhtar, VC de Central Tribal University TV Kattimani, auteur indien d’origine française Michel Danino, fondateur de la Chambre de commerce et d’industrie indienne Dalit Milind Kamble, chancelier de l’Université centrale du Pendjab Jagbir Singh, mathématicien américain d’origine indienne Manjul Bhargava, militant social MK Sridhar, bureaucrate à la retraite et auteur de livres sur l’enseignement primaire Dhir Jhingran, et l’entrepreneur et professionnel du marketing Shankar Marwada.

La composition du comité est étonnante dans l’omission totale d’experts du domaine et de la discipline de l’éducation scolaire. Huit membres ont occupé des postes administratifs élevés dans des universités, deux sont des entrepreneurs, trois sont des experts en sciences, en mathématiques et en littérature indienne à des niveaux supérieurs et de recherche, ces qualifications ne s’excluant pas mutuellement dans certains cas. Sans leur enlever leur mérite incontestable dans leurs domaines respectifs, leurs capacités pour le rôle spécifique de rédaction des programmes scolaires semblent un point d’interrogation. L’éducation des enfants et les domaines pédagogiques sont des domaines interdisciplinaires rigoureux qui nécessitent des décennies d’expérience d’enseignement/d’apprentissage intense, une étude du domaine au niveau universitaire, des recherches rigoureuses sur la façon dont les enfants et les jeunes apprennent, la compréhension de la façon dont le langage et la cognition sont intégrés, comment s’engager avec les enfants de manière critique. Les membres doivent garder à l’esprit ce qui suit :

— Reconnaître leur manque de connaissances et d’expertise approfondies dans le domaine disciplinaire de l’enseignement scolaire et introniser 12 membres, notamment des auteurs de littérature pour enfants, des praticiens de la recherche ayant fait leurs preuves avec du matériel pédagogique et des transactions curriculaires dans des domaines clés.

— Avant et depuis le cadre curriculaire national 2000, il y a eu de nettes divisions idéologiques sur ce qui constitue le savoir et ce qui doit être enseigné dans les écoles. Le panel doit s’élever au-dessus de l’idéologie et trouver un consensus dans la sélection du contenu et du matériel du programme et fournir une compréhension critique sans parti pris et basée sur des faits tirés de sources multiples avec un espace pour de multiples interprétations.

— La tendance à considérer la science et la technologie comme supérieures doit être revue. Le comité doit situer chaque domaine dans une matrice de connaissances qui reconnaît la nature vitale de chaque domaine pour former des enfants esthétiques, éthiques, bien informés et créatifs qui sont curieux des diversités et apprennent à travers les cultures avec des visions du monde inclusives. Comme le souligne Zakir Hussain dans Nai Talim, nous avons besoin d’une sorte d’éducation « dans laquelle une communauté fera confiance à une autre… afin que différentes cultures puissent s’épanouir côte à côte et que chacune fasse ressortir les vertus de l’autre ; où chaque citoyen peut être en mesure de participer à la société avec la pleine ressource de sa personnalité ».

— Les cadres deviennent des banalités lorsqu’ils sont liés à l’autorité des manuels, régurgités dans les examens, sanctifiés par les notes comme passerelles vers la réussite. Le panel doit étudier pourquoi les pays développés n’adoptent pas de telles pratiques. Les termes « test » et « examen » reflètent des différences philosophiques. Tester, c’est apprendre ce que les enfants savent et comment mieux leur enseigner. Les examens les étiquettent.

— Les pays avancés utilisent des normes d’éducation qui sont des énoncés conceptuels et qualitatifs de ce que les enfants sont censés apprendre à des étapes clés. Le comité peut envisager de revoir le terme « syllabus » qui constitue principalement une liste de contenus qui se réduisent à des points de données et suggèrent des normes.

Le comité doit réfléchir aux épistémologies – à la fois des connaissances et de la façon dont les enfants génèrent leurs propres connaissances à travers des rencontres subjectives avec des réalités objectives. Les très jeunes enfants développent le sens topologique puis le sens projectif et seulement beaucoup plus tard le sens logico-mathématique. Chaque étape est une épistémologie de haute qualité comparable à la recherche la plus rigoureuse où que ce soit.

Rédiger un cadre curriculaire succinct qui façonnera 41 % de l’Inde est une tâche herculéenne mais très enrichissante. Il doit s’agir d’un texte à travers une matrice d’objectifs pour préparer les enfants à l’avenir, approprié sur le plan du développement et de la cognition, conceptuellement enraciné avec des directives claires pour les enseignants, les fabricants de matériel et les testeurs sans aucune ambiguïté.



Professeur à la retraite, faculté d’éducation – Jamia Millia Islamia

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.