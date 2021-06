Caeleb Dressel présentera le dernier Fastskin de Speedo aux Jeux olympiques de Tokyo – WWD

Lorsque le super-nageur Caeleb Dressel atteindra la piscine à Tokyo le mois prochain, il portera la version mise à jour de la combinaison de course technique Fastskin de Speedo qui a été introduite en 2019.

Le géant du maillot de bain a dévoilé la semaine dernière les itérations 2021 du costume de la Fédération américaine avec leurs tissus et coloris mis à jour. Ce sont les combinaisons qui seront portées par Dressel – le double médaillé d’or olympique qui participera aux 50 et 100 mètres nage libre et au 100 papillon – ainsi que d’autres athlètes parrainés par Speedo Hali Flickinger, Jamal Hill, Becca Meyers, Ryan Murphy, Andrew Seliskar et Abbey Weitzeil aux Jeux olympiques et paralympiques cet été.

Pour ces jeux, les athlètes pourront choisir entre le Fastskin LZR Pure Intent et le Fastskin LZR Pure Valor, en fonction des exigences spécifiques de leur course. L’Intent, qui présente une compression zonée flexible, offre au nageur une plus grande amplitude de mouvement, tandis que la Valor est la combinaison la plus légère de Speedo et présente une compression modérée ainsi que des coutures collées pour le confort et la vitesse. Trois nouveaux tissus ont été utilisés pour ces combinaisons qui sont conçues pour offrir plus de flexibilité, de compression et de réduction de la traînée dans les zones qui en ont besoin.

“Nous sommes fiers de soutenir les athlètes sur la scène mondiale avec les combinaisons de course les plus avancées sur le plan technologique, avec plus de 20 ans d’innovation guidant nos offres actuelles d’intention et de valeur”, a déclaré Jim Gerson, président de Speedo North America. « Nous sommes honorés de faire ce voyage avec ces athlètes spéciaux car ils représentent les États-Unis et affrontent les meilleurs du monde. Nous espérons voir plus de records battus et de médailles remportées en combinaison Speedo cet été. »

Gerson a qualifié la place de Speedo dans le sport de « mécanisme de soutien » qui permet aux athlètes de concourir à leur meilleur. Et il a révélé que depuis l’introduction du Fastskin il y a deux ans, 62% de tous les records du monde dans le sport ont été établis alors que les nageurs portaient l’une des combinaisons.

Bien que la version 2021 du Fastskin ne soit pas radicalement différente de celle utilisée lors des derniers Jeux, Gerson a déclaré que la recherche continue d’améliorer encore la technologie. Il a montré une vidéo de la vision de la marque de Fastskin 2040 qui pourrait comporter des joints de verrouillage adaptatifs, un exosquelette intégré et même une puce qui fournirait un retour en direct aux entraîneurs et aux athlètes sur leurs performances.

Fastskin a été créé en travaillant avec des instituts de recherche du monde entier et en étudiant les requins et comment ils réduisent la traînée lorsqu’ils nagent. Pour la dernière version, Speedo a également travaillé avec le Natural History Museum de Londres et la Formule 1.

L’année dernière, PVH Corp. a vendu l’activité Speedo North America à Pentland Group, la société mère de Speedo International basée au Royaume-Uni, pour 170 millions de dollars en espèces.