Caeleb Dressel sur l’après-JO, prochain grand rendez-vous, son chien nageur

Quatre semaines seulement après que Caeleb Dressel soit sorti de la piscine pour la dernière fois aux Jeux olympiques de Tokyo, il saute de nouveau dans l’eau pour une autre compétition.

Après avoir remporté cinq médailles d’or – l’un des cinq nageurs à avoir réussi cela en un seul Jeux – le désormais sept fois médaillé d’or olympique sera à Naples, en Italie, ce week-end pour le début de la saison de la Ligue internationale de natation (ISL).

L’ISL est une ligue de natation pro flashy avec des compétitions qui sont totalement différentes d’une compétition de natation typique, y compris un style WWE-esque de flair et de piquant. Il se compose de 10 équipes – la saison inaugurale comptait huit équipes – du monde entier avec certains des meilleurs nageurs du monde composant les listes internationales et participant à une saison régulière, des séries éliminatoires et une finale de championnat. Les Condors de Cali étaient les champions 2020 et Dressel, 25 ans, est le MVP en titre de l’ISL.

Caeleb Dressel est brutalement honnête sur la façon dont les Jeux olympiques peuvent être taxés: “C’est une semaine d’enfer”

Regardez Caeleb Dressel écraser son propre 100 papillon WR et remporter une autre médaille d’or

Les autres nageurs de haut niveau en compétition cette saison incluent les Américains Lilly King, Natalie Hinds et Ryan Murphy; l’Australienne Emma McKeon ; la Canadienne Kylie Masse; le Japonais Yui Ohashi ; Le Britannique Adam Peaty et le Russe Kliment Kolesnikov.

Le prix en argent en jeu augmente également cette saison, augmentant d’environ 10 à 12%, selon l’ISL. Et cela comprend un bonus de 20 000 $ pour le meilleur joueur de la course finale MVP.

La compétition pour la troisième saison de l’ISL a commencé jeudi, et pour les fans de natation encore avides de plus, ils peuvent assister à certains des matchs sur CBS ou CBS Sports Network, à partir de samedi à midi HE sur CBSSN et dimanche à midi HE sur CBS. Le site Web de l’ISL diffuse également en direct les compétitions.

For The Win a récemment parlé avec Dressel avant son départ pour l’Italie de sa récupération aux Jeux olympiques, pourquoi il aime l’ISL et continue de revenir, surtout juste après les Jeux, et ce qu’il sait des derniers protocoles COVID-19 de la ligue, car les détails restent flous .

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Je me suis certainement remis de la compétition et des aspects mentaux de cela et physiquement de la compétition elle-même. La seule chose que je veux faire après la rencontre est de retourner dans l’eau, mais aussi de ne pas être près de l’eau. Et c’est vraiment délicat.

Donc je dois vraiment jouer intelligemment. Mais maintenant, mon corps a bien guéri. J’essaie juste de le rythmer aussi approprié que possible, donc je ne suis pas épuisé ici dans quelques mois.

De l’eau, oui, certainement. J’ai été dans l’eau – combien de fois ? — cinq fois depuis les Jeux. J’ai donc eu deux ou trois semaines lorsque je suis sorti de l’eau, puis j’étais prêt à y retourner. Je fais toujours les cent pas de manière appropriée. je ne veux pas juste revenir [in] battent leur plein et finissent par arriver en janvier, je ne peux pas être près d’une piscine. C’est donc la partie la plus délicate pour moi. C’est la partie que j’essaie toujours de comprendre dans ma carrière.

je [left Thursday] pour l’Italie [for the ISL’s regular season in Naples], et je suis excité. Je pense que c’est la meilleure façon pour moi de reprendre ma routine. Aussi intimidant que cela puisse paraître, vous passez des mois et des mois et des mois à être dans la meilleure forme de votre vie, puis vous identifiez cela dans un cône pour la plus grande rencontre de votre vie. Et puis tu ne fais rien pendant trois semaines, il faut se remettre en forme.

Je suis donc enthousiasmé par ISL parce qu’il va certainement offrir cela. Beaucoup de monde dans le même bateau. Beaucoup de gens ont hâte de courir, et ce sera, je pense, la façon la meilleure, la plus appropriée et la plus amusante pour moi de retrouver mon rythme – simplement intensifier et courir à nouveau.

Caeleb Dressel est brutalement honnête sur la façon dont les Jeux olympiques peuvent être taxés: “C’est une semaine d’enfer”

Il offre quelque chose de différent – différent non seulement des nageurs mais aussi de la base de fans. Je pense que c’est pourquoi c’est plus approprié pour les nageurs dans un certain sens. Je pense que c’est pourquoi les gens sont prêts à se présenter après les Jeux Olympiques et à aller à l’ISL.

C’est toute la course sans toute la pression. Les temps sont sans importance. Il s’agit simplement de réunir les meilleurs au monde et de les mettre dans une piscine, puis de les faire s’affronter. Je pense que c’est ce qui le rend spécial.

Et vous avez les lumières, vous avez le spectacle qu’ils donnent – c’est vraiment un spectacle. C’est quelque chose que vous voulez aller, que vous voulez regarder à la télévision. Il est deux heures. Une fois que c’est fini, continuez votre journée. Je veux dire, les Jeux olympiques ont duré huit jours. Ils sont juste différents. Il n’y a rien de mal avec l’un ou l’autre. Ils sont tous les deux différents. Ils offrent tous les deux quelque chose de complètement unique à leur manière, et je pense que c’est ce qui le distingue des nageurs et pourquoi c’est si attrayant pour nous.

C’est la version TV pour le sport de la natation. Je ne regarde jamais la natation à la télé, si je suis honnête. J’ai passé en revue les courses, mais si je vois nager à la télévision pour une compétition à laquelle je ne suis pas, je ne vais pas la regarder. [The ISL is] la version TV pour le sport de la natation. Ils ont les lumières allumées, ils ont la musique, ils ont tout ce qui attire les gens et fait un sport – ce qui sur le papier n’est probablement pas la chose la plus excitante.

Mais une fois que vous ajoutez tous les chiffres, les jackpots, tous les trucs amusants, les courses de skins, les relais mixtes – une fois que vous ajoutez tout cela ensemble, et que vous avez réduit cela en une fenêtre de deux heures, cela le rend plus attrayant pour que les gens veuillent y participer.

Je pense que la meilleure chose à comparer est la NBA. Leurs jeux durent environ deux heures. Ils ont fait un spectacle. Il est rythmé de manière appropriée, vous ne vous ennuyez donc pas à le regarder, comme un match de football de trois heures et demie ou quelque chose du genre. Je veux dire, j’aime le football, mais parfois ça prend trop de temps.

Je pense que la chose la plus importante pour moi est que vous avez tous ces gens contre lesquels je suis normalement en compétition dans des équipes opposées. Vous avez les Australiens, vous avez les Américains, vous avez les Japonais, vous avez les Chinois — vous avez toutes ces équipes et tous ces gens avec qui vous n’auriez probablement jamais l’occasion de vous parler. Et puis j’ai l’impression qu’à cause de l’ISL, vous rapprochez encore plus un sport.

Nous avons eu des Australiens dans l’équipe Condor, nous avons eu des Canadiens dans l’équipe Condor. Juste le mélange que vous obtenez de rapprocher encore plus le sport de la natation avec des gens à qui vous ne parleriez pas normalement – je pense que c’est ma partie préférée. Et les gens avec qui j’ai été proche, je peux m’en rapprocher encore plus.

Avoir ma petite soeur [Sherridon Dressel] dans l’équipe avec moi a été formidable. Et pouvoir appeler des gens que vous n’auriez jamais la chance d’appeler des coéquipiers – pouvoir avoir cette opportunité grâce à ISL, c’est ce que je préfère.

Je ne suis pas sûr. Je m’attends à ce qu’ils soient similaires, peut-être pas aussi stricts. Je ne sais pas. Mais je veux dire, j’ai moi et [my wife] Meghan [went Wednesday night] pour faire notre test avant de partir. On nous a dit d’apporter des masques, donc je ne sais pas à quel point ça va être bouillonnant.

Mais je vais juste y aller avec l’espoir que ce sera un peu similaire à ce que c’était à Budapest [for the 2020 ISL season], et Budapest a été géré de manière incroyable. Ils ont pris toutes les précautions possibles – les tests, les athlètes ont bouillonné, tout a été séparé. Donc je suppose que ça va être quelqu’un comme ça.

Remarque : après cette interview, l’ISL a déclaré à For The Win dans un e-mail que les protocoles COVID-19 de la ligue sont alignés sur les règles édictées par le gouvernement italien et le ministère de la Santé du pays, mais n’ont pas fourni de détails.

Ils sont sous mes supports de télévision. Ils ne sont pas exposés ; ils sont juste dans une boîte.

Oh, mon Dieu, non. Je pense que je le ferais – non, non ! Absolument pas. [Laughs.] C’est la question la plus simple qu’on m’ait posée toute la journée. Non, je ne ferais jamais ça.

OK, donc, Jane est un chien vraiment intelligent, et je prends tout le mérite sur celui-ci. Jane était mon premier chien, et je savais que je voulais qu’elle soit comme très bien dressée. Un bon chien est un chien heureux. Et je savais que j’allais lui apprendre à être un bon chien oiseau, pour qu’elle puisse s’amuser. J’ai chassé peut-être deux ou trois fois avec elle en Floride. Mais l’essentiel pour elle, c’est qu’elle a fait l’entraînement. Donc, elle court après les leurres, mais c’est pour cela qu’elle est née. C’est donc ce que je l’ai entraînée.

Donc, à partir de huit semaines lorsque je l’ai eue pour la première fois, nous faisions déjà nos premières commandes. Je travaillais avec elle 10 minutes par jour, parfois deux fois par jour. Nous avons donc gardé la lumière. Mais elle connaît toutes ses commandes. Mais c’est juste une si bonne chienne, et c’est une très bonne nageuse. C’est une grande nageuse.