Caerphilly : le chien qui a tué Jack Lis était surnommé « la bête »

Jack Lis a été mutilé à mort par le pitbull moins de deux semaines après son retour (Photo: Wales News Service)

Un pitbull de huit pierres qui a mutilé un garçon à mort a été vendu en ligne quelques jours avant le meurtre par crainte qu’il n’attaque d’autres animaux.

L’ancien propriétaire Lee Jenkins a surnommé le chien la «bête» et a déclaré qu’il ne pouvait plus s’occuper de lui.

Un message qu’il a partagé sur un forum d’éleveurs en octobre disait: » Bête 15 mois, 115 livres, 24 ttw [inches to the withers].’

Plus tard le même mois, le 29 octobre, il a ajouté: « Je cherche à rentrer chez moi, mon garçon, il a 15 mois, il est super avec les gens mais malheureusement, il n’aime pas du tout les autres chiens.

« J’ai fait de mon mieux avec lui, j’ai d’autres chiens et je ne peux pas les mettre en danger, il a besoin de quelqu’un avec du temps. »

Lundi, peu de temps après que le chien ait été relogé, il a mortellement attaqué Jack Lis, 10 ans, alors qu’il jouait dans une maison de Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles.

Le bouledogue a été surnommé « la bête » par son ancien propriétaire (Photo : Wales News Service)

Un ami est sorti en courant dans la rue en criant à l’aide, mais les voisins n’ont pas pu éloigner le chien et Jack est décédé avant que les ambulanciers ne puissent l’atteindre.

Le chien puissant, qui a dû être abattu à sept reprises par des officiers armés à la maison, est maintenant examiné par des experts pour vérifier s’il s’agit d’une race illégale en Grande-Bretagne.

Les voisins disent qu’ils pensent que l’animal était un pitbull américain, mais une autopsie n’a pas encore vérifié la race.

L’ancien propriétaire Lee Jenkins a déclaré au Sun: « Je ne suis pas le propriétaire de ce chien, j’ai dit à la police tout ce que je sais, ils savent que je n’ai rien à voir avec ça

« Ce n’est pas mon chien et il m’a depuis été relogé. »

Hier soir, la police de Gwent a confirmé qu’une femme de 28 ans était en liberté sous caution après avoir été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’être en charge d’un chien dangereusement incontrôlable causant des blessures entraînant la mort.

Jack Lis est décédé sur les lieux après avoir été attaqué par le chien (Photo: Wales News Service)

Deux hommes – un homme de 34 ans de la région de Mountain Ash et un autre de 19 ans de la région de Caerphilly – ont été libérés après s’être rendus volontairement pour la même accusation.

Le surintendant en chef de la police de Gwent, Mark Hobrough, a déclaré: « Comme nous avons arrêté une personne soupçonnée d’une infraction liée à l’attaque et parlé volontairement à deux autres personnes, nous cherchons à identifier où des affaires criminelles se sont produites.

Je comprends que cela suscite beaucoup d’intérêt dans nos communautés.

«Il est essentiel que les gens prennent en compte le ton et le langage utilisés dans les commentaires publiés sur les réseaux sociaux sur l’identité de toute personne impliquée dans cette affaire dans le cadre de nos enquêtes.

« Comme il s’agit d’une enquête en direct, de tels commentaires peuvent avoir un impact sur notre capacité à traduire en justice toute personne reconnue coupable d’une infraction pénale. »

La mère de Jack, Emma Whitfield, a rendu hommage à son « beau » fils, écrivant sur Facebook: « Avec tant de cœur brisé […] Je dois annoncer que notre beau garçon Jack a été enlevé si tragiquement hier.

«Ce n’était pas notre chien et cela ne s’est pas produit dans notre maison familiale. Il était sorti pour jouer.

‘Nous t’aimons tellement notre doux et doux garçon.’

