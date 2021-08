Caetano Veloso annonce un nouvel album après plus de 50 ans de carrière musicale et après avoir signé avec Sony Music

MADRID, 26 août (EUROPA PRESS) –

Le musicien brésilien, Caetano Veloso, a annoncé le lancement de un album inédit cette année après plus de 50 ans de carrière musicale, comme le rapporte Sony Music avec qui l’artiste a signé un contrat.

Veloso est l’un des plus grands noms de la musique brésilienne, avec plus de cinquante albums et chansons sortis sur des bandes originales de films. Après des décennies chez un autre label, Caetano a décidé de rejoindre l’équipe de Sony Music Brasil.

“J’étais très excité de voir que l’équipe de Sony, le label qui va sortir mon nouvel album de chansons inédites, est si compétente. Je pense que cela contribuera beaucoup à la diffusion de ce travail que j’ai fait avec tant de dévouement“, a indiqué le musicien.

Veloso a signé le contrat la semaine dernière, avec Paulo Junqueiro, président de Sony Music Brasil. Le président du label au Brésil, Paulo Junqueiro, a accueilli l’artiste dans la maison Sony. “Caetano Veloso fait partie de ces artistes qui choisissent exactement où il veut être. À notre chance et notre joie, il nous a accordé l’honneur de choisir Sony Music“, a indiqué Junqueiro.

« Le travail de Caetano a toujours transcendé les frontières, les générations, les modes et les catégorisations. Caetano est une véritable icône de la musique du monde et sa contribution à la culture brésilienne et latine est incalculable. C’est avec un immense plaisir et fierté que la famille Sony Music vous accueille aujourd’hui », a ajouté Afo Verde, PDG de Sony Music Latin Iberia.