Caetano Veloso enregistre son premier album inédit depuis près d’une décennie – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Caetano Veloso, l’un des auteurs-compositeurs les plus connus du Brésil et propriétaire de deux Grammy Awards et de 10 Latin Grammy Awards, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il enregistrait un album avec des chansons inédites près d’une décennie après la sortie du dernier, “ Abraçaço ‘, 2012.

Veloso, 78 ans et l’un des représentants les plus emblématiques de la soi-disant musique populaire brésilienne (MPB), a décidé d’aller aux versions presse selon lesquelles il enregistrait un album mais ne voulait pas beaucoup avancer sur sa prochaine production .

«En fait, j’enregistre un album inédit. Cela fait déjà 9 ans depuis le dernier. Je ne peux toujours pas dire grand-chose sur les chansons, mais elles représentent ma tête maintenant », a déclaré l’auteur de classiques de la musique brésilienne tels que« Terra »,« Sampa »,« O quereres »,« Voce a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux. réseaux é linda »,« Joy, joy »,« O Leaozinho »et« Soazinho ».

L’auteur-compositeur-interprète a admis qu’il avait l’intention d’enregistrer l’album début 2020 en raison du fait qu’il a composé de nouvelles chansons lors d’un voyage qu’il a fait dans sa baie natale à l’été 2019, mais que lorsqu’il est arrivé à Rio de Janeiro, en mars de l’année dernière, tout a été paralysé par la pandémie COVID-19.

«J’ai décidé d’attendre et j’ai attendu plus d’un an mais les choses ne se sont pas améliorées. J’ai donc décidé de l’enregistrer dans un studio que j’ai chez moi. Je le fais avec certains musiciens à distance et avec d’autres en personne, mais en respectant tous les protocoles de santé », a expliqué l’auteur-compositeur-interprète dans une vidéo publiée sur Instagram.

«Ce sont des chansons qui représentent ma tête aujourd’hui et ma capacité à produire aujourd’hui. Je ne peux pas en dire beaucoup sur l’album car les choses ne sont pas prêtes et il vaut mieux attendre. Quand j’aurai quelque chose de prêt à montrer, je le montrerai », a-t-il dit.

Veloso a plaisanté sur les spéculations de certaines personnes sur le contenu de l’album sur la base des déclarations d’un musicien qui a laissé échapper certaines informations. «Cela ne sert à rien. Cela ne fonctionnera que lorsque les gens écoutent les chansons », a-t-il déclaré.

Ces dernières années, le compositeur a préféré se consacrer à des tournées avec son ancien partenaire Gilberto Gil, ce qui a donné lieu à un album live enregistré en 2015 avec d’anciennes chansons des deux, et aux présentations dans lesquelles il a partagé la scène avec ses fils Moreno. (47 ans), Zeca (28) et Tom Veloso (23), qui ont également produit un album (2018).

Veloso, l’un des créateurs du mouvement tropicaliste aux côtés de Gilberto Gil et né le 7 août 1942 à Santo Amaro de la Purificación, petite ville de l’état de Bahia (nord-est), est l’une des voix les plus présentes de la musique brésilienne depuis la fin du boom de la bossa nova.

Son style, qui a évolué de la bossa nova au MPB, a été marqué par le Tropicalismo, un mouvement qui a relancé la musique brésilienne pendant la dictature, qui a interdit plusieurs de ses chansons, l’a accusé de subversion et l’a contraint à s’exiler à Londres pendant quelques années.