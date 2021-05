“Café au parfum de femme” sur Telemundo: Date et heure

Telemundo Tout ce que vous devez savoir sur la première du “Café con aroma de mujer” sur Telemundo.

Telemundo présente aujourd’hui «Café con aroma de mujer», un mélodrame mettant en vedette les acteurs William Levy, Laura Londoño et Carmen Villalobos. La série sera diffusée sur le réseau à compter d’aujourd’hui, le mardi 25 mai, à 22 h 00, heure de l’Est.

«Café con aroma» se concentre sur l’histoire de Gaviota (Laura Londoño) et de Sebastián (William Levy), qui devront surmonter la résistance de la famille Vallejo, les amours du passé et l’obstacle de l’appartenance à des mondes et des classes sociales différents .

Le nouveau pari dramatique de Telemundo est une version contemporaine inspirante pleine de romance et de passion, et avec les vues panoramiques imposantes de l’axe du café colombien.

Le casting de la série est composé de personnalités telles que Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Mábel Moreno, Katherine Vélez, Juan David Agudelo, María Teresa Barreto, Laura Archbold, Luces Velásquez, Andrés Toro, Yarlo Ruiz, Luis Eduardo Motoa, entre autres grandes étoiles.

La nouvelle version de «Café con aroma de mujer» est une production de RCN Televisión en collaboration avec Telemundo et a été écrite par Adriana Suárez, Javier Giraldo et Paola Cazares.

William Levy, le fou de Telenovela, revient à la télévision de langue espagnole avec la nouvelle production Telemundo qui promet de battre des records d’audience aux États-Unis.

«Café con aroma de mujer» arrive sur les écrans de Telemundo pour remplacer la série télévisée «Looking for Frida».

Ce que vous devez savoir sur la première de «Café con aroma de mujer» sur Telemundo:

PREMIERE JOURNÉE: Mardi 25 mai 2021.

HEURE DE TRANSMISSION: 22h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION: Telemundo, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision hispanophone.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION: Du lundi au vendredi à 22 h 00, heure de l’Est.

SUR QUOI L’HISTOIRE EST CONCENTRÉE: «Café con aroma de mujer» raconte l’histoire de Gaviota (Laura Londoño) et de Sebastián (William Levy), qui devront surmonter la résistance de la famille Vallejo, les amours du passé et l’obstacle d’appartenance à différents mondes et sociaux Des classes.

PROTAGONISTES: William Levy, Laura Londoño et Carmen Villalobos.

JETER: Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Mábel Moreno, Katherine Vélez, Juan David Agudelo, María Teresa Barreto, Laura Archbold, Luces Velásquez, Andrés Toro, Yarlo Ruiz, Luis Eduardo Motoa, Caterin Escobar, Raúl Ocampo, Pedro Gilmore, Marcelo Dos Santos, Rodrigo Candamil, Ramiro Meneses, Laura Junco, Dailyn Valdivieso, Jorge López, Mario Duarte, entre autres.

PRODUCTION: La série télévisée a été produite par RCN Televisión en collaboration avec Telemundo.

COMMENT REGARDER LA SÉRIE EN LIGNE: Les épisodes de «Café con aroma de mujer» seront disponibles sur l’application Telemundo, un outil entièrement gratuit pour les appareils Android et iOS.

Les fans du projet pourront également profiter du résultat de l’histoire sur le site officiel de Telemundo.

O LES ENREGISTREMENTS ONT ÉTÉ FAITS: «Café con aroma de mujer» a été enregistré dans des lieux imposants en Colombie et aux États-Unis: à l’Eje Cafetero et à Bogotá en Colombie et aux États-Unis, à New York.