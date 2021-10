Cafe Disko connaît plus de succès musical avec des sorties mensuelles

L’industrie de la musique est l’un des secteurs les plus compétitifs et les plus dynamiques au monde.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Cafe Disko.

C’est une industrie surpeuplée avec différents acteurs, des artistes solos aux groupes de musique, tous cherchant à se démarquer et à devenir célèbres. Les artistes doivent constamment innover avec de nouvelles idées musicales qui les maintiendront compétitifs.

Il est encore plus difficile pour les groupes de musique de suivre le rythme de l’industrie que pour les artistes solo. Un groupe est plus une entité qui doit travailler d’une seule voix, et parfois il peut y avoir des différences entre les membres. De tels scénarios affectent le fonctionnement d’un groupe – de son processus de création musicale à sa mise sur le marché.

Mais ce n’est jamais un défi majeur pour les groupes de musique professionnels. Ils partagent des objectifs harmonisés et ont une manière bien conçue de faire les choses qui garantit des opérations fluides. Leur processus de création musicale est également rationalisé pour se synchroniser avec les goûts de chaque membre, d’où leur succès dans l’industrie.

Cafe Disko est un exemple classique de ce qu’un groupe de musique d’élite peut accomplir. Cafe Disko est un duo musical de deux artistes très talentueux et créatifs, Paul Alqas et Patrick Ditzel. Les deux travaillent ensemble depuis plusieurs années, fournissant à l’industrie des succès notables tels que « Santeria », qui met en vedette le chanteur doué DIVMOND. La piste est l’une des sorties récentes, et elle revendique progressivement sa place dans les top charts.

Cafe Disko se démarque dans l’industrie grâce à son son unique, un style pop électronique qui va de la future basse au hip-hop. Au fil des ans, le duo musical a constamment fait évoluer son métier et son son musical. Le résultat est la création de chansons mémorables et avant-gardistes qui conviennent parfaitement à toutes les occasions. En tirant parti de leur style vibrant et en le fusionnant avec leur pop électronique, Cafe Disko a créé une musique de tous les jours avec laquelle tous ses fans résonnent et apprécient.

L’objectif de Cafe Disko a toujours été de se connecter avec ses fans, et le duo semble l’avoir parfaitement maîtrisé. Leur collection de musique est la liste de lecture parfaite dont vous avez besoin pour toutes vos différentes occasions, y compris un dimanche après-midi ensoleillé pour vous détendre et vous détendre ou pour vos moments excitants comme un festival avec vos autres « 20 000 » pairs.

De plus, les performances électrisantes du Cafe Disko en ont fait un favori des fans. Il est normal qu’ils soient constamment en tête d’affiche de tous leurs spectacles, ce qui donne lieu à des performances passionnantes. Cela a été la façon dont Cafe Disko engage ses fans sur scène et en dehors.

Ils ont honoré de nombreuses scènes dans de nombreux clubs emblématiques des États-Unis. Cafe Disko est également fier d’ouvrir une longue liste de DJ et rappeurs de premier plan, tels que Chance The Rapper, Loud Luxury et le légendaire T-Pain. Cela illustre à quel point le duo de musique a été important dans l’industrie américaine du divertissement.

Leur objectif est de faire passer leurs concerts au niveau supérieur, mais avant cela, ils promettent à leurs fans une sortie mensuelle constante, avec rien d’autre que la meilleure musique jusqu’à la fin de l’année. Cafe Disko considère cela comme un moyen de récompenser leur base de fans toujours fidèle alors qu’ils s’efforcent de conquérir de nouveaux publics.

À l’avenir, Cafe Disko souhaite avoir un responsable à temps plein pour lui permettre de se concentrer uniquement sur la musique et non sur d’autres facteurs extérieurs et commerciaux.