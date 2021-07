Café pour les résidents de Whitley Bay a la mort au menu | Royaume-Uni | Nouvelles

Pour répondre à la demande, les Death Cafés se sont déplacés en ligne et les gens se sont rencontrés virtuellement pour une conversation franche.

Bien que cela semble intimidant – après tout, il est déjà assez difficile de parler de la mort avec des amis et la famille – une chose que nous avons tous en commun est la mort et il est parfois plus facile de parler à un étranger sympathique.

Organisateur du café de la mort, Helen Latham

Helen Latham, sage-femme et formatrice en soins de fin de vie non cliniques, qui organise des cafés de la mort dans la région de Whitley Bay, déclare : « Dans un café de la mort, les gens se réunissent pour partager leurs pensées, leurs peurs et leurs questions sur la mort et la mort. .

“Nous nous rencontrons pendant environ une heure et demie et chacun est libre de demander ou de dire ce qu’il veut, en sachant que la conversation est confidentielle.”

Mais que faire si vous êtes timide ? Devez-vous approcher les gens et vous mêler ou est-ce que quelqu’un mène des procédures ?

« C’est toujours très amical et accueillant, dit Helen. «Cela doit être parce que cela peut prendre beaucoup de courage pour assister à quelque chose comme ça; la mort elle-même est un sujet tellement tabou.

« Il n’y a pas d’ordre du jour dans un café de la mort. C’est délibéré parce qu’il est important que les gens puissent apporter n’importe quels sujets ou problèmes à la discussion qu’ils souhaitent.

« Mon rôle en tant qu’hôte est de créer un espace sûr où cette discussion peut avoir lieu. Si les gens sont timides pour commencer, j’ai quelques déclarations générales en attente qui peuvent faire parler les gens, telles que : « Si vous saviez que c’était le dernier jour de votre vie, que feriez-vous ? » ou « qu’est-ce que cela signifie de mourir dans la dignité ?

D’autres discussions pourraient tourner autour de ce qui ferait une mort idéale, que se passe-t-il après notre mort et comment procéderions-nous pour planifier les soins de fin de vie ?

Le retour que reçoit Helen est que les gens se sentent mieux face à la mort après avoir assisté à une séance et peuvent être plus disposés à parler à leurs proches de leurs souhaits futurs. Une dame, par exemple, a dit à Helen qu’elle se sentait plus à l’aise pour exprimer et planifier ses propres souhaits funéraires après avoir visité un café de la mort.

Et vous n’avez pas besoin de mourir d’envie d’y assister. Nous avons tous une peur et une anxiété naturelles à propos de la mort, même si nous sommes au sommet de notre santé physique. Discuter du sujet peut être un soulagement.

Helen a fréquenté pour la première fois un café de la mort il y a environ trois ans et, désireuse de mettre fin au tabou de la mort, a décidé d’en ouvrir un dans sa propre région du nord-est.

C’était étonnamment facile à faire – n’importe qui peut organiser l’hébergement d’un café et il y a beaucoup de soutien ainsi que des informations sur les endroits où trouver des cafés-rencontres sur le site Web www.deathcafe.com.

« Je crois que nous devons être plus ouverts pour parler de la mort », dit-elle.

Les cafés de la mort sont originaires de Suisse mais ont gagné en popularité au Royaume-Uni

« Nous sommes devenus une société qui refuse la mort. Nous nous efforçons d’éviter d’y penser ou même d’en parler. Je pense que c’est une honte parce qu’une fois que nous avons affronté notre plus grande peur, et en partageant cette peur avec les autres, alors nous pouvons continuer à vivre pleinement notre vie.

« Pour ma part, je suis plus confiant pour exprimer ce que j’aimerais accomplir dans la dernière partie de ma vie. Faire face au fait qu’il y aura une fin à ma vie me motive à tirer le meilleur parti de mon temps, peu importe ce qu’il me reste.

Les cafés de la mort sont originaires de Suisse, mais le mouvement actuel a été lancé par Jon Underwood à Hackney, dans le Londres facile, en 2011 après s’être inspiré des travaux du sociologue suisse et pionnier des cafés de la mort Bernard Crettaz.

Jon est décédé en 2017 à l’âge de 44 ans, mais l’héritage de ses cafés s’est répandu dans tout le Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde entier.

Il s’agit d’événements ponctuels plutôt que d’événements réguliers – et ils deviennent de plus en plus populaires. Si vous allez sur www.deathcafe.com et tapez votre code postal, vous pouvez trouver celui le plus proche.