Cafu sur Dani Carvajal : « Il est toujours à la pointe de l’attaque, il défend très bien, il attaque très bien »

Dans une interview avec MARCA, la légende brésilienne Cafu – sans doute le plus grand arrière droit de l’histoire du football – a parlé de ses réflexions sur Dani Carvajal, Rodrygo Goes, Casemiro, Vinicius Jr, et plus encore.

Interrogé sur la place de Vinicius dans l’équipe nationale brésilienne, Cafu a déclaré : « Nous ne savons toujours pas s’il ira, mais s’il continue cette évolution, je pense qu’il sera un joueur important de l’équipe nationale brésilienne d’ici un an. Il a beaucoup grandi ces derniers mois et a un rôle bien plus important qu’il n’avait au Real Madrid. Il a beaucoup mûri.

Sur l’homologue ailier de Vinicius, Rodrygo, Cafu a déclaré : « Celui d’un joueur qui n’est pas un titulaire mais qui, quand il joue, le fait presque toujours bien. Je pense qu’il mérite plus de continuité car il fait toujours la différence. En fait, au Brésil, il y a beaucoup de jeunes remarquables en ce moment. Rodrygo et Vinicius sont deux des principaux.

Cafu a également été interrogé sur Casemiro et s’il souffrait ou non d’épuisement professionnel.

« Je vois tous les joueurs fatigués, pas seulement lui [laughs] », dit Cafu. « Casemiro a 29 ans maintenant, mais n’oubliez pas que j’ai joué jusqu’à 36 ans. Je ne pense pas qu’il y ait de problèmes avec ça. Pour tout le monde, le calendrier international est épuisant. L’enchaînement des matchs est très large et les joueurs n’ont ni repos ni récupération. Et Casemiro est un exemple, en raison de son importance à Madrid et dans l’équipe nationale.

On a finalement demandé à Cafu qui, selon lui, était le meilleur arrière droit du monde, et bien qu’il n’ait pas dit que c’était carrément Carvajal, il avait de bonnes choses à dire sur l’Espagnol.

« J’aime beaucoup Achraf, du PSG, et Carvajal. » dit Cafu. « Dani me semble très bien »

« (Carvajal) a de la personnalité », a poursuivi Cafu. « Il est toujours à la pointe de l’attaque, il défend très bien, il attaque très bien et, puis, c’est un garçon qui, éloignant de cette dernière période de blessures, a toujours gardé une régularité.