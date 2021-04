Caglar Soyuncu est « très peu probable » de participer à l’affrontement critique de la semaine prochaine contre ses autres poursuivants de la Ligue des champions, West Ham, après avoir été testé positif au coronavirus, a confirmé le manager Brendan Rodgers.

Le joueur de 24 ans, qui était également absent pour la défaite de samedi soir contre Manchester City, a renvoyé un test positif alors qu’il était en service international avec la Turquie et n’est que l’un des nombreux membres de l’équipe nationale à attraper le virus mortel.

Il est peu probable que Brendan Rodgers ait Caglar Soyuncu disponible pour le choc de dimanche prochain

Soyuncu a participé à tous les matches de la Turquie pendant la trêve internationale avant qu’une épidémie de COVID-19 ne frappe l’équipe.

« Il y avait un certain nombre de joueurs en Turquie qui ont eu un test positif et il en faisait partie », a déclaré Rodgers. «Il est toujours là-bas en Turquie dans une bulle, nous travaillons donc sur le meilleur processus pour le ramener et le rendre disponible.

« Il va bien. Il a eu un certain nombre de tests négatifs et juste avant de revenir, il a eu un test positif. C’est un processus avec la fédération, qui cherche les meilleures options, et j’espère que nous le ramènerons et jouerons dès que possible.

«J’en doute fort (il sera disponible pour West Ham), avec les exigences de l’isolement et tout le reste. C’est ce sur quoi nous travaillons.

« Nous devons confirmer où nous en sommes, mais je pense qu’il est très peu probable qu’il joue dans ce match. »

Leicester a sept points d’avance sur les Hammers, cinquième, mais ce déficit sera réduit à quatre si les hommes de David Moyes prennent le dessus sur les Wolves le lundi de Pâques.

Rodgers espère que Soyuncu sera disponible dans quinze jours, lorsque les Foxes joueront une demi-finale historique de la FA Cup contre Southampton à Wembley.