Cagliari accueille la Fiorentina

11/05/2021 à 18:31 CEST

Mercredi prochain à 18h30 se jouera le match de la trente-sixième journée de Serie A, qui affrontera le Cagliari Pourtant le Fiore dans le Sable Sardaigne.

le Cagliari arrive avec impatience à la trente-sixième journée après avoir remporté le Bénévent dans le Stade Ciro Vigorito par 1-3, avec des buts de Joao Pedro Galvao, Leonardo Pavoletti Oui Charalampos Lykogiannis. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté neuf des 35 matchs disputés à ce jour et ont marqué 58 buts contre 43 en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Fiorentina a été imposé au Lazio 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Dusan Vlahovic, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Cagliari. Sur les 35 matchs qu’il a disputés cette saison de Serie A, le Fiorentina il en a remporté neuf avec 47 buts pour et 57 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Cagliari il a gagné cinq fois, il a perdu neuf fois et il a fait match nul trois fois en 17 matchs disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Loin de chez soi, le Fiorentina Il a gagné trois fois, il a été battu à neuf reprises et il a fait match nul cinq fois dans ses 17 matchs joués, chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Cagliari.

Auparavant, il y avait eu d’autres duels dans le Sable Sardaigne et les résultats sont 10 victoires, 5 défaites et 6 nuls en faveur de la Cagliari. De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les FioreEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match auquel ils ont joué Cagliari et la Fiore dans ce tournoi c’était en janvier 2021 et s’est terminé avec un score de 1-0 en faveur de la Fiore.

En référence à leur position dans le classement de la Serie A, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par trois points en faveur de la Fiorentina. L’équipe de Leonardo Semplici il se classe à la 16e place avec 35 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 38 points et occupent la treizième position du tournoi.