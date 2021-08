Cagliari et Spezia Calcio font match nul 2-2 et se partagent les points

23/08/2021 à 20h31 CEST

Le début de la Serie A s’est terminé par un match nul entre les Cagliari et le Spezia dans le duel qui s’est déroulé ce lundi dans le Sable Sardaigne. Avec ce résultat obtenu à la fin du match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en huitième et dixième position.

Le jeu a commencé d’une manière favorable pour lui Spezia Calcio, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Emmanuel gyasi à la 7e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’ensemble de La Spezia, qui a accru son avance avec un peu de Simone Bastoni à la minute 58. Cependant, le Cagliari s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Joao Pedro Galvao à la 62e minute. Après un nouveau coup augmenté le score de l’équipe locale, qui a réagi dans le concours mettant le 2-2 au moyen d’un deuxième but de Joao Pedro Galvao à la 66e minute, terminant le match sur un score de 2-2 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Cagliari qui sont entrés dans le jeu étaient Gabriele Zappa, Gaston Pereiro, Luca ceppitelli, Giovanni Siméone et Charalampos Lykogiannis remplacement Sébastien Walukiewicz, Alessandro Deiola, Diego Godin, Léonard Pavoletti et Andréa Carboni, tandis que les changements dans le Spezia Ils étaient Samuel Mraz et Luca Vignali, qui est entré pour remplacer Danièle Vert et Sauver Ferrer.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Gabriele Zappa et Kevin strootman de l’équipe locale et Simone Bastoni, Dimitrios Nikolaou et Emmanuel gyasi L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Cagliari et le Spezia ils restent à égalité à un moment donné en Serie A.

Lors de la deuxième journée du championnat, les deux équipes joueront à domicile : le Cagliari affrontera le AC Milan et pour sa part le Spezia Calcio jouera son match devant le Latium.

Fiche techniqueCagliari :Jeroen Zoet, Dimitrios Nikolaou, Martin Erlic, Petko Hristov, Kelvin Amian, Simone Bastoni, Giulio Maggiore, Salva Ferrer, Daniele Verde, Emmanuel Gyasi et Ebrima ColleySpezia Calcio :Alessio Cragno, Sebastian Walukiewicz, Andrea Carboni, Diego Godín, Nahitan Nández, Razvan Marin, Kevin Strootman, Dalbert, Joao Pedro Galvao, Leonardo Pavoletti et Alessandro DeiolaStade:Sable SardaigneButs:Emmanuel Gyasi (0-1, min. 7), Simone Bastoni (0-2, min. 58), Joao Pedro Galvao (1-2, min. 62) et Joao Pedro Galvao (2-2, min. 66)