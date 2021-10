Cagliari et Venise se partagent les points après en avoir tiré un

10/01/2021 à 22:46 CEST

Le match joué ce vendredi dans le Sable Sardaigne et qui a affronté le Cagliari et à Venise il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Cagliari est venu avec le désir de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Naples. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Venise a récolté une égalité à un contre le Turin, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe à domicile était en dix-neuvième position, tandis que le Venise il est resté à la dix-septième place à l’issue du duel.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Cagliari, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Keita balde à la 19e minute, terminant ainsi la première période sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe vénitienne, qui a égalisé avec un but de Gianluca Busio juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90. Finalement, le match s’est terminé sur un 1-1 à la lumière.

C’était un match avec plusieurs mouvements sur les bancs. Les Venise a donné accès à Domen Crnigoj, Thomas Henri, Antonio Vacca, Daan heymans et Francesco Forte pour Kiyine de Sofia, David Okereke, Ethan Ampadu, Mattia Aramu et Dennis Johnsen et par le Cagliari remplacé Léonard Pavoletti, Gabriele Zappa, Giorgio Altare et Alberto Grassi pour Keita balde, Alessandro Deiola, Andréa Carboni et Kevin strootman.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes, dont deux au Cagliari (Nahitan Nandez et Kevin strootman) et cinq à Venise (Pietro Ceccaroni, Kiyine de Sofia, Ethan Ampadu, Dennis Johnsen et Mattia Aramu).

Avec ce résultat, le Cagliari il reste trois points et le Venise avec cinq points.

Lors du prochain match de la compétition, le Cagliari affrontera le Sampdoria et le Venise jouera contre Fiorentina, les deux matches se joueront dans leur stade.

Fiche techniqueCagliari :Alessio Cragno, Martín Cáceres, Diego Godín, Andrea Carboni (Giorgio Altare, min.87), Nahitan Nández, Alessandro Deiola (Gabriele Zappa, min.72), Kevin Strootman (Alberto Grassi, min.87), Razvan Marin, Charalampos Lykogiannis , Joao Pedro Galvao et Keita Balde (Leonardo Pavoletti, min.66)Venise :Niki Maenpaa, Tyronne Ebuehi, Pietro Ceccaroni, Michael Svoboda, Pasquale Mazzocchi, Mattia Aramu (Daan Heymans, min.77), Ethan Ampadu (Antonio Vacca, min.55), Gianluca Busio, Sofian Kiyine (Domen Crnigoj, min.46) , David Okereke (Thomas Henry, min.46) et Dennis Johnsen (Francesco Forte, min.80)Stade:Sable SardaigneButs:Keita Balde (1-0, min. 19) et Gianluca Busio (1-1, min. 90)