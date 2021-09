Cagliari fait match nul contre la Lazio (2-2)

19/09/2021 à 20h04 CEST

La Latium et le Cagliari ex aequo à deux dans le duel disputé ce dimanche dans le Stade olympique. La Latium Il a affronté le match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le AC Milan par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Cagliari perdu par un score de 2-3 lors du match précédent contre le Gênes. Avec ce résultat, l’équipe de Blanquiceleste est sixième à l’issue du match, tandis que le Cagliari est dix-septième.

La première partie de la confrontation a commencé du bon pied pour l’équipe blanche et bleue, qui a ouvert la lumière avec un but de Ciro Immobile à 45 min. L’équipe de Cagliaritani a mis les tables grâce à un peu de Joao Pierre quelques instants avant le coup de sifflet final, à 46. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-1.

Après la mi-temps du match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a braqué les projecteurs avec un but de Keita balde à la minute 62. Cependant, l’équipe locale a réagi à la 83e minute et a égalisé le match au moyen d’un but de Danilo Cataldi, terminant ainsi le match avec un score de 2-2 au tableau d’affichage.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Latium qui sont entrés dans le jeu étaient Mattia Zaccagni, Danilo Cataldi, Adam Marusic, Raul Moro et Jean-Daniel Akpa Akpro remplacement Pierre, Lucas Leiva, Manuel Lazzari, Felipe Anderson et Luii Alberto, tandis que les changements dans le Cagliari Ils étaient Sébastien Walukiewicz, Gabriele Zappa, Gaston Pereiro, Raoul bellanova et Léonard Pavoletti, qui est entré pour fournir Dalbert, Martin Caceres, Keita balde, Charalampos Lykogiannis et Joao Pierre.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Luiz Felipe, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Martin Caceres et Gabriele Zappa et avec du rouge à Gabriele Zappa (2 jaunes).

Avec ce résultat, le Latium il reste sept points et le Cagliari avec un côlon.

Le lendemain, l’équipe de Maurizio Sarri affrontera contre Turin, Pendant ce temps, il Cagliari Walter Mazzarri lui fera face Empoli.

Fiche techniqueLatium :Pepe Reina, Manuel Lazzari (Adam Marusic, min.75), Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Elseid Hysaj, Luii Alberto (Jean-Daniel Akpa Akpro, min.88), Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (Danilo Cataldi, min. 65), Felipe Anderson (Raúl Moro, min.88), Pedro (Mattia Zaccagni, min.65) et Ciro ImmobileCagliari :Alessio Cragno, Martín Cáceres (Gabriele Zappa, min.56), Luca Ceppitelli, Andrea Carboni, Dalbert (Sebastian Walukiewicz, min.56), Alessandro Deiola, Nahitan Nández, Razvan Marin, Charalampos Lykogiannis (Raoul Bellanova, min.74), Keita Balde (Gastón Pereiro, min.74) et Joao Pedro Galvao (Leonardo Pavoletti, min.88)Stade:Stade olympiqueButs:Ciro Immobile (1-0, min. 45), Joao Pedro Galvao (1-1, min. 46), Keita Balde (1-2, min. 62) et Danilo Cataldi (2-2, min. 83)