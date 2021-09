Cagliari signe Mazzarri comme nouvel entraîneur

15/09/2021 à 12:42 CEST

Cagliari, club de la Serie A italienne (Première Division), a signé ce mercredi à Walter Mazzarri en tant que nouvel entraîneur, avec un contrat jusqu’en 2024, après avoir licencié ce mardi Léonard de Semplici.

“Cagliari Calcio communique qu’il a confié la direction technique de l’équipe première à Walter Mazzarri, qui a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2024″, a indiqué l’équipe de l’île de Sardaigne dans un communiqué.

Mazzarri, qui aura 60 ans le 1er octobre prochain, prend les commandes d’un Cagliari qui, avec Semplici sur le banc, il n’a ajouté qu’un point lors des trois premières journées de Serie A, faisant match nul contre Spezia et tombant contre Milan et Gênes.

L’entraîneur italien ne s’était plus entraîné depuis plus d’un an et demi, après avoir accepté son contrat avec Turin en février 2020, peu avant le début de la pandémie de coronavirus.

Dans sa longue carrière, Mazzarri a réalisé ses meilleurs résultats à la tête de Naples, avec qui il a remporté la Coupe d’Italie 2012 et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions la même année, se rendant à Chelsea, finalement champion.

Il a également entraîné l’Inter Milan, Watford et la Sampdoria, entre autres équipes.

Cagliari compte jusqu’à cinq joueurs uruguayens dans son effectif : Diego Godin, Nahitan Nández, Gastón Pereiro, Cristian Oliva et Martin Caceres.

Le prochain engagement du club sera ce dimanche sur le terrain de la Lazio.