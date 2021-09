Cagnotte, dates, format et plus

Le premier tournoi exclusif à la console de la saison 8 de Fortnite a été annoncé !

L’heure du tournoi est arrivée dans Fortnite Chapter 2 – Season 8. Les joueurs ont eu suffisamment de temps pour se préparer au défi à venir, qu’il s’agisse de la Fortnite Champion Series (FNCS) ou des compétitions spécifiques à la console promises précédemment. Cette saison, Epic Games a présenté des plans pour plus de tournois sur console et a tenu sa promesse, annonçant officiellement la PlayStation Cup.

Se déroulant le 2 octobre uniquement pour les concurrents sur PlayStation 4 et PlayStation 5, la PlayStation Cup est le premier tournoi spécifique à la console de la saison. Nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour participer à cette compétition et gagner une part de plus de 113 000 USD répartis dans les sept régions compétitives.

Format et calendrier de la PlayStation Cup

La PlayStation Cup de la saison 8 est un tournoi solo le 2 octobre, où les joueurs doivent s’affronter en deux tours pour gagner potentiellement une part du prize pool. Le premier tour est ouvert à tous les joueurs, quel que soit leur classement en mode Arène. Cependant, les joueurs doivent avoir activé l’authentification à deux facteurs et atteindre le niveau de compte 30 pour participer.

Les 100 meilleures équipes de chaque région passeront au deuxième tour pour tenter de remporter des prix en argent. Il est important de noter que les joueurs situés au Japon ne peuvent pas participer à ce tournoi selon le billet de blog d’Epic. Les règles ne mentionnent pas si la PlayStation Cup est verrouillée par région.

Voici la répartition complète des formats :

Premier tour

Ouvert à tous les joueurs Session de trois heures Un maximum de dix matchs Le Top 100 passe au deuxième tour

Deuxième round

Les 100 meilleurs joueurs de chaque région Six matchs personnalisés Les joueurs ayant le plus de points gagneront une part de 113 000 $ USD

Système de pointage de la PlayStation Cup

Le système de notation de ce tournoi rapporte 30 points par Victory Royale et un par élimination au premier tour. Le deuxième tour présente le même système de notation, sauf que les points d’élimination passent à deux chacun.

Voici le système de notation complet :

Victory Royale : 30 points 2e : 25 points 3e : 22 points 4e : 20 points 5e : 19 points 6e : 17 points 7e : 16 points 8e : 15 points 9e : 14 points 10e : 13 points 11e – 15e : 11 points 16e – 20e : 9 points 21e – 25e : 7 points 26e – 30e : 5 points 31e – 35e : 4 points 36e – 40e : 3 points 41e – 50e : 2 points 51e – 75e : 1 point Chaque élimination : 1 point* *Les éliminations au tour 2 sont vaut 2 points.

cagnotte de la PlayStation Cup

Les quatre plus grandes régions (Europe, NA Est, NA Ouest et Brésil) ont le même prize pool. Chaque gagnant collecte 1,2K USD et les paiements s’étendent aux 64 meilleurs joueurs. OCE, Moyen-Orient et Asie versent au top 20, et les gagnants remportent 650 USD.

Voici la distribution complète de la cagnotte :

Europe, NA Est, NA Ouest & Brésil

Rang Prix 1er 1 200 $ 2e 1 100 $ 3e 1 000 $ 4e 800 $ 5e 725 $ 6e 600 $ 7e 550 $ 8e 500 $ 9e 450 $ 10e – 25e 400 $ 26e – 50e 300 $ 51e – 64e 200 $

OCE, Moyen-Orient et Asie

Rang Prix 1er 650 $ 2e 600 $ 3e 550 $ 4e 500 $ 5e 450 $ 6e 400 $ 7e 350 $ 8e – 9e 300 $ 10e – 20e 200 $

Pour l’ensemble de règles complet, consultez les règles de la PlayStation Cup sur le site officiel de Fortnite. Les concurrents sur PlayStation peuvent également s’attendre à une autre itération de cette compétition le mois prochain. Pour l’instant, assurez-vous de concourir pour tenter de gagner une pièce de 113 000 $ USD.

