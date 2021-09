“Quelque chose s’est cassé comme du verre”, a déclaré Robbie Robertson de Le groupeproblèmes au début des années 70. Les signes de la rupture imminente avaient été évidents lors des sessions de leur troisième album, les années 1970 Trac – “Nous avons tous réalisé que quelque chose n’allait pas, que les choses commençaient à glisser”, a admis le batteur Levon Helm – et au moment où les cinq membres (Robertson et Helm ont été rejoints par Garth Hudson, Rick Danko et Richard Manuel) se sont présentés au Bearsville Sound Studio nouvellement ouvert à New York pour enregistrer leur quatrième album, Cahoots, les émotions remplies de drogue et de boisson étaient proches du point de rupture.

“Il y avait un sentiment de arracher les dents”, a déclaré plus tard Robertson à propos de ces sessions de Bearsville au cours des premiers mois de 1971, “c’était douloureux … c’était difficile pour moi d’écrire dans ces circonstances.” Les musiciens n’aimaient pas l’atmosphère du nouveau centre d’enregistrement d’Albert Grossman près de Woodstock, le jugeant « trop clair et froid » pour être propice à l’enregistrement de leur marque de flow musique américaine.

Lorsque l’album est sorti par Capitol Records le 15 septembre 1971, il a rencontré des critiques mitigées mais n’a fait que croître en appréciation au fil des ans. John Landau du magazine Rolling Stone a décrit avec prévoyance Cahoots comme étant « rempli d’une teinte d’extinction », parce que The Band n’a pas sorti un autre album de matériel original pendant quatre ans, jusqu’à Northern Lights – Southern Cross en 1975.

Le premier des 11 morceaux sur Cahoots était un cracker. “Life Is a Carnival” – co-écrit par Helm, Robertson et Danko – présente un son brillamment funky de la Nouvelle-Orléans, dont une grande partie est due aux arrangements de cuivres étincelants d’Alan Toussaint. Bien que la section des cuivres n’ait pas été créditée dans les notes de pochette de Cahoots, Toussaint a fait appel à des joueurs de première classe pour la piste.

Le groupe était si heureux de la version finale qu’ils ont ensuite enregistré un ensemble live complet, appelé Rock of Ages, avec les arrangements de Toussaint, lorsque les musiciens d’accompagnement comprenaient le trompettiste Snooky Young, un vétéran des groupes Lionel Hampton et Count Basie. La chanson « Life is a Carnival » était une célébration de la vie de cirque, un sujet cher au cœur de Helm. La notation musicale de cette composition est imprimée sur un mur derrière sa tombe à Woodstock.

Helm a pris la voix principale sur le deuxième morceau, une reprise lugubre et respectueuse d’un collaborateur de longue date Bob Dylan‘s “Quand je peins mon chef-d’œuvre”, qui présente un bon jeu d’accordéon de Hudson. Helm a joué de la mandoline et Manuel est passé à la batterie pour le morceau.

Le groupe a joué un rôle essentiel dans le changement de direction de la musique américaine avec leur chef-d’œuvre de 1968 Musique de Big Pink, un album pour lequel Manuel a écrit trois des chansons. À l’époque de Cahoots, cependant, Manuel avait perdu son enthousiasme pour l’écriture de chansons, laissant Robertson assumer la plupart des tâches d’écriture des paroles. Le chanteur/guitariste a écrit huit des 11 chansons de Cahoots, dont « Last of the Blacksmiths » et « Where Do We Go From Here ?

« As-tu entendu parler du buffle de la plaine,

Et comment, à un moment donné, ils avaient déboulé par milliers.

Et maintenant ce bison est au zoo debout sous la pluie,

Encore une victime du destin,

Comme l’état de Californie.

Le dernier morceau de Side One of Cahoots était le rauque «4% Pantomime», qui est certainement l’une des chansons les plus intéressantes de l’album, et un Robertson a co-écrit avec Van Morrison. La chanteuse irlandaise, qui habitait alors près de Woodstock, est restée en studio pour la chanter en duo avec Manuel. Dans ses mémoires de 1993, This Wheel’s on Fire Levon Helm et l’histoire du groupe, Helm a déclaré que Morrison était passé à Bearsville et avait commencé à discuter du whisky et des diverses teneurs en alcool des bouteilles rouges et noires de Johnny Walker (le pourcentage faisait partie du titre de la chanson).

Dans ce que Helm a appelé « une session extrêmement liquide », Morrison et Robertson ont écrit une chanson sur les problèmes de gestion de la musique et les joies de l’alcool. Dans la version finale, Manuel chante le surnom de Morrison dans les lignes : « Oh, Belfast Cowboy, pouvez-vous appeler un chat un chat ? » Robertson a déclaré que les musiciens se sont tous amusés à faire ce morceau « sauvage et bizarre ».

Side Two s’ouvre avec “Shoot Out In Chinatown”, avec des voix partagées par Manuel, Danko et Helm, qui concernait la dissolution des forces de police de Chinatown de San Francisco. Le groupe a essayé d’obtenir la légende du jazz Gil Evans, célèbre pour son travail avec Miles Davis et Kenny Burrell, pour écrire des arrangements pour “The Moon Struck One”, et ont été extrêmement déçus lorsque des problèmes de planification ont exclu cela. La meilleure chose à propos de la version qu’ils ont produite sans Evans est le travail au clavier de Hudson. Manuel a repris les fonctions de piano pour “Thinkin’ Out Loud”, et il brille absolument sur cette chanson sur la vie sur la route pour un groupe de tournée.

Les trois derniers morceaux étaient “Smoke Signal”, “Volcano” – qui a été arrangé par Danko, qui a pris le chant principal sur le morceau – et “The River Hymn”, sur lequel Libby Titus, la petite amie de Helm à l’époque, a chanté des chœurs sur une composition touchante d’inspiration religieuse. C’était la première fois qu’une femme apparaissait sur un album du groupe. Titus, plus tard le sujet de la chanson hommage “Pretty Libby” par partenaire Dr John, n’a pas été crédité dans les notes de pochette, bien qu’il y ait eu une vérification du nom de l’ingénieur régulier de la bande, Mark Harman.

Cahoots (qui a été réédité en 2000 et comprenait une chanson hommage à Bessie Smith et une version du classique Holland-Dozier-Holland « Don’t Do It ») reste une partie importante de l’histoire de The Band, et qui est arrivée à un moment où le groupe était clairement en train de se fracturer. L’album comportait également une belle illustration de couverture, gracieuseté du regretté artiste new-yorkais Gilbert Leonard Stone et la photographie de couverture arrière de mauvaise humeur a été prise par Richard Avedon.

Le troisième album du groupe est plus qu’un simple pour les finalistes. Cahoots est un intéressant mélange d’ambiances et de tonalités, et un album qui a séduit le public. Il a atteint la 21e place du palmarès Billboard 200 albums et continue d’être un album qui grandit auprès des fans d’un groupe qui a écrit le plan directeur d’Americana.

