Cahrles Leclerc “n’entrera pas dans les détails” sur un problème de moteur

Charles Leclerc admet que les qualifications à Monza n’ont pas été agréables car il a eu quelques problèmes de moteur, mais n’expliquera pas ce qu’ils étaient exactement.

Avec les Tifosi de retour dans les tribunes, Ferrari se sont dirigés vers les qualifications dans l’espoir de donner à leurs fans de quoi se réjouir et d’éviter un désastre similaire à celui de l’année dernière, où les deux voitures n’avaient pas réussi à se qualifier pour la Q3.

Les choses n’ont cependant pas bien commencé, Leclerc s’étant plaint en Q1 que sa voiture ne se sentait pas bien, estimant qu’il y avait un problème avec le moteur.

Le problème est resté pour le reste des qualifications, et il a déclaré par la suite que conduire avec ce n’était pas une expérience agréable, bien qu’il ne veuille pas en dire trop.

« Ce n’était pas agréable, dit-il.

« Je n’entrerai pas dans les détails de ce que j’ai ressenti mais il y a eu quelques problèmes. Nous allons regarder pour essayer d’arranger les choses pour aujourd’hui.

Finalement, le Monégasque a réussi à se qualifier pour la Q3, se qualifiant en P8 juste derrière son coéquipier Carlos Sainz, et il est satisfait de ce résultat.

« Au final P7, P8 sur une piste qui sur le papier était très difficile pour nous, avec les problèmes que nous avons eus, ce n’est pas trop mal. Alors on pousse et on espère une bonne course de sprint demain », a-t-il ajouté.

Un inconvénient pour l’équipe était que leurs rivaux pour P3 dans le championnat des constructeurs, McLaren, a connu une excellente journée, se qualifiant en P4 et P5 pour la course de sprint.

Leclerc admet que l’équipe britannique a le dessus, mais pense toujours qu’il aurait pu les défier s’il n’avait eu aucun problème.

“Honnêtement, encore une fois, le problème que nous avons eu est quelque chose qui, à mon avis, nous a coûté ce but”, a-t-il déclaré.

« C’est sûr que j’aimerais être dans la troisième ligne, mais aujourd’hui ça s’est passé comme ça et nous allons essayer de le résoudre pour demain. Nous n’avons pas non plus à prendre trop de risques lorsque nous avons un week-end un peu plus difficile.

“Nous voyons que Mclaren est très fort ce week-end, nous devons donc ramener quelques points à la maison et c’est ce que nous ferons.”

Sainz, quant à lui, n’est pas optimiste quant à la possibilité de faire beaucoup de progrès dans la commande, et pense que de bons départs seront essentiels s’ils veulent gagner des places.

« Nous savons exactement que notre position est celle-ci, car Gasly est en avance de deux dixièmes, Perez devrait être en avance. Nous savons donc plus ou moins entre P7 et P8 où nous en sommes avec le rythme », a-t-il déclaré.

“Donc, ce qui peut nous aider, ce sont deux départs, puis le maintien de la position après deux bons départs. C’est donc ce que nous allons essayer demain, un bon départ et une bonne qualification au sprint puis un autre bon départ qui nous donnera peut-être quelques positions à la fin du week-end.

“Mais en termes de rythme, nous n’aurons pas beaucoup plus que cela.”

