Caída en picado del precio del Amazon Kindle: hoy por 74€

Pensando en comprar un libro electrónico antes de navidades? Si es así, y desseas que el elegido sea de una gran calidad, estás de enhorabuena ya que ahora mismo puedes hacerte con el Kindle d’Amazon con un precio que te resultará completamente irrésistible. Te contamos cómo no dejar escapar esta la oportunidad.

El precio que tiene habitualmente el eReader del que hablamos es de 89,99 euros y, ahora mismo, está a solo 74,99€. Por lo tanto, el descuento es del 17%, una verdadera ganga como regalo para Nochebuena si eres amante de la lectura. El enlace que tienes que utilizar es el que esta tras este párrafo y, si tienes una cuenta Prime, no tendrás que añadir nada por los gastos de envío… lo que siempre es un añadido que es muy positivo (además, recibes el producto mal día siguiente de realizar la compra).

Lo que ofrece sur Amazon Kindle

Para empezar es important comentar que la pantalla de tinta electrónica tiene luz frontal. Esto permite que puedas utilizar el libro electrónico en habitaciones totalmente a oscuras, algo que en generaciones anteriores aucune ère posible. Aparte, este componente ofrece une resolución de 167 ppp, lo que asegura que la definition de las letras será siempre excelente… independientemente de la fuente que utilices. Otro buen detalle es que el panel de seis poulgadas es antirreflejos -lo que es positivo para que el sol o la luz no sea una molestia-.

Otra de las buenas cualidades que tiene el dispositivo tiene que ver con el disponer de Wifi. Esto permite acceder a la nube para conseguir libros que leer (incluso hay una catálogo gratuito de la propia Amazon). Y, esto, sumado a los 8 Go de espacio de almacenamiento donde puedes guardar una gran cantidad de eBooks que aseguran que puedes llevar una gran cantidad -a los que puedes acceder de forma sencilla y en cualquier lugar-. Por lo tanto, siempre tendrás algo con lo que entretenerte, independientemente el ánimo que tengas.

Muy cómodo de llevar

Esto se debe a que sus dimensions (160 x 113 x 8,7 milímetros) y peso de 174 grammes fils bastante contenidos. Por lo tanto, no tendrás dificultad alguna a la hora de llevar en el bolsillo de la chaqueta el Amazon Kindle sin que apenas lo notes. Por cierto, algo que también nos parece de lo más interesante en este libro electrónico es que la gestión del sistema operativo se realiza mediante gestes, algo que también puedes utilizar para pasar las páginas de los libros. Y, esto, es de lo más cómodo y se evita el uso de los botones que para mucho son algo del pasado.

Finalmente hay un par detalles que son important en este eReader. El primero es que la autonomía que puedes disfrutar con una carga completa de su batería puede llegar a las cuatro semanas si el brillo que usa no es especialmente pronunciado (y esto es así con un hábito de lectura de un par de horas al día). Aparte, no vas a tener muchos problemas a la hora de conseguir una funda compatible con el Amazon Kindle ya que existen muchas en el mercado -y bastantes son muy económicas-y, en lo que tiene que ver con la compatibilité con formatos de archivo, esta es excelente ya todos estos los puede utilizar: 8 Kindle (AZW3); Kindle (AZW) ; SMS; PDF ; MOBI sin protection; natif de la RPC ; HTML ; DOC et DOCX.