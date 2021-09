‘Caillou’ de retour après l’annulation de PBS

Caillou fait son grand retour, du moins dans son Canada natal. WildBrain Television a annoncé le 1er septembre qu’elle lancera de nouvelles émissions spéciales mettant en vedette l’enfant de 4 ans dans le cadre d’une nouvelle liste de programmes pour enfants qui commencera à être diffusée en octobre. Les émissions spéciales Caillou commenceront à être diffusées à l’été 2022, chacune d’une durée de 45 minutes. On ne sait pas comment les spéciaux seront distribués aux États-Unis

Les nouveaux spéciaux Caillou seront animés par CG, contrairement à l’émission originale traditionnellement animée. Il y a cinq nouvelles émissions spéciales prévues, et elles seront diffusées sur la chaîne Family Jr. de WildBrain. Les offres spéciales se concentreront sur Noël, Halloween, le jour de la famille et les vacances d’été. Un épisode couvrira également la Journée nationale de l’intimidation des fourmis, qui aura lieu le 23 février au Canada.

Caillou est basé sur la série de livres d’Hélène Despeteaux. La série animée originale a été produite entre 1997 et 2010 et diffusée sur PBS aux États-Unis. En janvier, PBS a annoncé qu’elle cesserait enfin de diffuser l’émission. En août, WarnerMedia a annoncé qu’elle commencerait à diffuser Caillou dans le cadre d’un bloc préscolaire Cartoonito pour les enfants sur Cartoon Network, à partir du 13 septembre. L’émission sera également disponible sur HBO Max.

Lorsque PBS a annoncé qu’il ne diffuserait plus Caillou, la décision a été largement célébrée par les parents qui ont critiqué l’émission pour son manque de valeur éducative. Au lieu de cela, certains critiques pensaient que la série enseignait aux enfants de mauvaises habitudes, comme être impertinent envers les parents et faire une crise de colère s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent. Même dans le pays natal de Caillou, le spectacle a attiré les critiques.

“Contrairement à la plupart des émissions pour enfants, Caillou ne fait presque aucune tentative pour éduquer son jeune public. Il n’y a pas de problèmes de mathématiques voilés, de cours d’orthographe ou de contes de moralité; ce sont juste des gens calmes, non menaçants et aux couleurs vives qui naviguent dans les tâches quotidiennes”, a déclaré le National Post. Tristin Hopper a écrit en 2017, alors que le contrecoup de Caillou était à son paroxysme. “C’est une télé d’évasion : une version pour tout-petits de Sex and the City ou Mad Men. Après tout, quel enfant ne voudrait pas se livrer à un univers où tous ses caprices sont satisfaits par une communauté d’adultes effrayés et sans emploi ?”

Caillou est tellement méprisé qu’une personne a créé une pétition Change.org exigeant que YouTube et d’autres chaînes suppriment l’émission. “Caillou est une menace qui a été laissée sans contrôle pendant un certain temps”, a écrit le pétitionnaire. “Les créateurs de la série ont dit qu’ils l’avaient fait tel qu’il était, afin de permettre aux enfants de voir que leurs sentiments sont validés. Le problème est que Caillou est, en fait, le mal… donc ses crises de colère sont complètement invalide et résulte normalement de ses propres actions et de sa terreur. Plus de 280 personnes ont accepté et signé la pétition.