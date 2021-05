Caio Henrique, sur l’orbite de Barcelone et du PSG

06/05/2021 à 18:26 CEST

Daniel Guillen

L’arrière gauche de l’AS Monaco, Caio Henrique, Ce serait dans l’orbite de Barcelone et du PSG pour la saison prochaine, selon UOL Esporte. Ses bonnes performances en Ligue 1, où il était depuis le départ de Niko Kovac, ils auraient suscité l’intérêt des grands clubs pour renforcer l’arrière.

Le Brésilien, arrivé de l’Atlético de Madrid en échange de huit millions d’euros, a été un acteur clé de la bonne saison des Monégasques dans le tournoi national. Aussi dans le coupé, où le bloc Nico Kovac cherche une place en finale après avoir battu l’Olympique de Lyon en quarts de finale.

Le joueur a un contrat jusqu’en 2025, mais les deux clubs auraient commencé un premier tour de contacts pour connaître la situation et la position de la même. L’AS Monaco le laisserait partir s’il arrive une bonne offre économique, entre 20 et 25 millions d’euros.

Important dans la résurgence de l’AS Monaco

Caio Henrique a été un acteur majeur du conseil d’administration de Niko Kovac tout au long de la saison. Après avoir surmonté une blessure qui l’avait séparé au cours des six premiers jours, le Brésilien a repris la voie des gauchers et a participé à un total de 32 matchs et en a commencé 24. Il a également distribué cinq passes décisives jusqu’à présent.

L’ancien Atlético de Madrid est venu au football français pour participez à la reconstruction de l’AS Monaco. Après une campagne où il a même flirté avec la relégation, Les Monégasques parient sur le projet de Niko Kovac et les résultats ont été immédiats. Le club français s’est battu pour la Ligue 1 jusqu’à la fin et est en demi-finale de la Coupe.