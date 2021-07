Cairn Energy saisit des propriétés du gouvernement indien en France alors que le différend fiscal de 1,7 milliard de dollars s’intensifie

L’Inde avait saisi et vendu des actions de Cairn dans son ancienne unité indienne, confisqué les dividendes dus et retenu les remboursements d’impôts pour récupérer la demande fiscale qu’elle avait prélevée deux ans après l’adoption d’une loi en 2012 qui lui donnait le pouvoir de prélever des impôts rétrospectivement. (fichier image)

Le géant écossais de l’énergie Cairn Energy a saisi des propriétés appartenant au gouvernement indien à Paris, a rapporté jeudi le Financial Times. Le producteur de pétrole et le gouvernement indien sont à couteaux tirés depuis des mois après qu’un tribunal d’arbitrage a statué en faveur de Cairn et demandé au gouvernement indien de payer 1,7 milliard de dollars pour un différend fiscal. L’année dernière, un tribunal d’arbitrage international de trois membres avait annulé à l’unanimité le prélèvement d’impôts sur Cairn et ordonné le remboursement des actions vendues, des dividendes confisqués et des remboursements d’impôts retenus pour récupérer cette demande.

FT a annoncé que Cairn Energy transférerait la propriété de 20 propriétés évaluées à plus de 20 millions d’euros. Un tribunal français avait autorisé le gel, selon le rapport. Cairn Energy avait précédemment déclaré avoir identifié 70 milliards de dollars d’actifs indiens à l’étranger pour une saisie potentielle afin de recouvrer la sentence arbitrale, y compris les intérêts et les pénalités. Les rapports suggèrent que les actifs identifiés par Cairn Energy vont des avions d’Air India aux navires appartenant à la Shipping Corporation of India.

En mai, Cairn Energy avait déposé une plainte aux États-Unis, plaidant qu’Air India était tellement contrôlé par le gouvernement indien qu’il s’agissait d’un « alter ego » et que la compagnie aérienne devrait être tenue responsable de la sentence arbitrale. Le transporteur national a jusqu’à la mi-juillet contesté la plainte déposée par Cairn Energy.

Des mois après la décision arbitrale, le gouvernement indien n’a toujours pas accepté la sentence et a déposé une requête en annulation devant un tribunal néerlandais. Le tribunal avait ordonné au gouvernement de restituer la valeur des actions vendues, les dividendes saisis et les remboursements d’impôt retenus pour récupérer la demande fiscale. L’ordonnance demandait également au gouvernement indien d’indemniser Cairn Energy “pour le préjudice total subi” ainsi que les intérêts et les frais d’arbitrage. Plus tôt en septembre de l’année dernière, le groupe britannique Vodafone avait également remporté un arbitrage international contre la demande de Rs 22 100 crore d’impôts.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.