Cairn pose les yeux sur le piercing d’Air India; entame le processus de saisie des actifs indiens à l’étranger afin de récupérer une indemnité fiscale

La poursuite a fait valoir qu’Air India, en tant que société d’État, est «juridiquement indistincte de l’État lui-même».

Le britannique Cairn Energy Plc a intenté une action en justice aux États-Unis pour percer le voile corporatif entre le gouvernement indien et sa compagnie aérienne nationale Air India afin de saisir ses actifs à l’étranger pour récupérer 1,7 milliard USD qui lui a été octroyé par un tribunal d’arbitrage international pour avoir été taxés rétroactivement.

La société a d’abord déménagé des tribunaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, à Singapour, aux Pays-Bas et dans trois autres pays pour enregistrer la décision du tribunal d’arbitrage de décembre 2020 qui a annulé la demande de 10247 crores du gouvernement indien en arriérés d’impôts et a ordonné à New Delhi de retourner le valeur des actions vendues, des dividendes saisis et des remboursements d’impôts retenus pour récupérer la demande fiscale.

Maintenant, la société a commencé à intenter des poursuites aux États-Unis et dans d’autres pays pour percer le voile corporatif entre le gouvernement indien et ses sociétés détenues, telles que les secteurs du pétrole et du gaz, du transport maritime, des compagnies aériennes et des banques, afin de saisir leurs actifs à l’étranger pour récupérer l’argent. attribué, trois sources ayant une connaissance directe du développement ont déclaré.

Dans un premier temps, elle a intenté une action en justice le 14 mai devant le tribunal de district américain du district sud de New York, cherchant à rendre Air India responsable du jugement. Le procès a fait valoir qu’Air India, en tant que société d’État, est «juridiquement indistincte de l’État lui-même».

Le 28 mars 2021, PTI avait annoncé que Cairn intenterait des poursuites pour percer le voile corporatif afin d’établir que certaines entités publiques sont l’alter ego de l’Inde sous Bancec pour l’exécution de la sentence arbitrale. Les lignes directrices de Bancec traitent de la détermination du moment où un jugement contre un État étranger est opposable à ses agences.

Le procès est similaire à celui intenté par Crystallex International Corp pour saisir la propriété de Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA), la société pétrolière publique du Venezuela, dans le Delaware il y a quelques années après que le pays d’Amérique latine n’a pas payé la société. 1,2 milliard de dollars qu’un tribunal arbitral avait ordonné de payer au lieu de la saisie en 2011 des gisements d’or détenus et développés par l’entreprise.

Des sources au sein du gouvernement ont déclaré que l’Inde prendrait toutes les mesures nécessaires pour se défendre contre de telles «mesures d’application illégales».

Il contestera cette décision au motif que le gouvernement a contesté la sentence arbitrale devant le tribunal compétent de La Haye et il est convaincu que la sentence sera annulée.

Des sources ont déclaré que le gouvernement avait également engagé une équipe d’avocats qui est prête à se défendre contre toute action coercitive.

Des actifs indiens dans plusieurs juridictions ont été identifiés que Cairn cherchera à saisir pour faire appliquer la sentence, ont déclaré des sources.

Cairn met tout en œuvre pour récupérer les dommages, notamment en engageant une équipe d’experts en recouvrement d’avoirs.

Des sources ont déclaré que les actifs pouvant être attachés pourraient aller des avions aux navires, en passant par les cargaisons de pétrole et de gaz et les comptes bancaires d’entités publiques.

Cairn avait précédemment déclaré que l’argent appartenait en fin de compte à ses actionnaires – qui comprennent de grands investisseurs tels que BlackRock, Fidelity et Franklin Templeton, et que les ramifications du fait que l’Inde n’honore pas le prix «se répandra plus largement dans la communauté internationale des investisseurs».

Son équipe de direction a organisé trois séries de discussions en face à face et une visioconférence avec des hauts fonctionnaires du ministère des Finances.

L’Inde a fait appel de la sentence arbitrale au motif que les questions liées à la fiscalité ne sont pas couvertes par son traité bilatéral d’investissement avec le Royaume-Uni en vertu duquel l’affaire a été déposée et que, par conséquent, le tribunal arbitral n’a pas compétence pour se prononcer sur la question, ont dit des sources.

Cependant, l’appel devant le tribunal néerlandais n’empêche pas Cairn de prendre des mesures dans d’autres juridictions pour recouvrer le montant total de la sentence arbitrale, qui s’élève à 1,7 milliard USD après avoir inclus les intérêts et les coûts en décembre 2020.

La société cherchera à établir que les entités / entreprises appartenant à l’État sont l’alter ego de l’Inde en vertu de la réglementation Bancec, c’est-à-dire à percer le voile entre le gouvernement indien et eux.

«Percer le voile corporatif» est un moyen d’imposer une responsabilité à une cause d’action sous-jacente à l’encontre d’un tiers qui, autrement, ne serait pas responsable.

Par cela, Cairn cherchera à percer le voile afin de transférer la responsabilité du paiement d’un jugement existant contre la République de l’Inde à un tiers qui n’est pas autrement responsable, à savoir des entreprises ou des banques publiques.

«Le gouvernement / PSU n’a reçu aucun avis de ce type. Au fur et à mesure qu’une telle notification est reçue, le gouvernement / l’organisation concernée doit prendre toutes les mesures nécessaires pour se défendre contre une telle action illégale d’application de la loi », a déclaré une source gouvernementale.

