Cairn s’associe à Halliburton pour augmenter les réserves de pétrole récupérables et explorer le schiste

L’Inde n’a pas encore produit commercialement de schiste dans le pays.

Cairn Oil and Gas de Vedanta a conclu un accord avec l’entrepreneur mondial du secteur de l’énergie Halliburton Offshore Services pour augmenter la réserve d’hydrocarbures récupérable de ses actifs offshore, y compris le champ Ravva au large de la côte d’Andhra Pradesh, le bloc Cambay sur la côte ouest, et plusieurs nouvelles acquisitions par le biais d’appels d’offres dans le cadre du régime Open Acreage Licensing Policy (OALP). Les deux sociétés ont également convenu de commencer l’exploration de schiste dans la région de Lower Barmer Hills, dans l’ouest du Rajasthan. Les développements surviennent à un moment où les investissements pétroliers et gaziers sont effectués avec une approche très prudente et les explorations ont été arrêtées dans de nombreux pays.

Cairn travaillera avec Halliburton pour poursuivre son objectif d’augmenter la réserve récupérable de ses actifs offshore à 300 millions de barils d’équivalent pétrole (Mbep) par rapport au niveau actuel de 30 Mbep. L’annonce fait suite à l’engagement de Cairn de doubler sa capacité et de contribuer à 50 % à la production nationale de brut du pays. Les champs exploités dans le cadre de contrats de partage de production par des développeurs privés tels que Cairn contribuent à environ 25 % de la production nationale du pays, tandis que 65 % sont produits par la société publique Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) et le reste par la société publique Oil India. Le pays importe environ 85% de ses besoins en pétrole brut et le gouvernement envisage des moyens d’augmenter la production nationale.

« Halliburton commencera probablement à travailler sur l’offshore de Cambay probablement d’ici la fin de ce mois », a déclaré à FE Prachur Sah, PDG du plus grand producteur de pétrole brut du secteur privé en Inde. La société a remporté 51 blocs d’hydrocarbures lors des premiers tours des enchères OALP. S’exprimant sur les perspectives d’exploration du schiste, Sah a déclaré qu' »aux États-Unis, le coût d’équilibre du schiste est d’environ 50 $ à 55 $ (par baril) et nous essayons de le porter à 40 $-45 $ ».

Cairn et Halliburton développeront des foreuses pilotes pour explorer le potentiel du schiste dans le bassin de Barmer. L’Inde n’a pas encore produit commercialement de schiste dans le pays. « C’est une affaire à forte intensité de capital et nous travaillerons avec le gouvernement pour mettre en place la bonne politique de schiste qui rendra les projets viables », a ajouté Sah. Le coût de la production de pétrole brut conventionnel dans le pays est d’environ 25 à 30 dollars le baril. Les compagnies pétrolières nationales gérées par l’État du pays recherchent également des acteurs internationaux pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz afin de réduire la dépendance aux importations. Comme FE l’a signalé plus tôt, le gouvernement a suggéré à ONGC de « faire appel à un partenaire de coentreprise d’expérience internationale et d’externaliser 60% de participation et d’exploitation » du champ producteur de brut de Mumbai High et d’offrir une participation similaire aux acteurs étrangers dans l’actif Bassein et Satellite, également situé au large de Mumbai.

Le gouvernement de l’Union, en février 2019, a réformé l’OALP pour améliorer les activités d’exploration, attirer les investissements nationaux et étrangers et accélérer la production nationale de pétrole et de gaz à partir des champs existants. Cependant, la production nationale a diminué avec le vieillissement des gisements existants et la réaction mitigée de l’industrie à entreprendre de nouveaux projets, principalement en raison d’un manque d’incitations adéquates.

