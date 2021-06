Caisse de prévoyance publique : combien d’argent pouvez-vous déposer sur un compte PPF en une journée ?

in

Le Fonds public de prévoyance (PPF) est l’investissement le plus populaire en matière d’économie d’impôt en raison de la garantie souveraine, du taux d’intérêt attractif et des avantages fiscaux sur les investissements, ainsi que des intérêts sur le montant à échéance. L’exonération fiscale à chaque étape de l’investissement confère à PPF le statut privilégié d’EEE (Exempt, Exempt, Exempt).

Les avantages de l’EPF (Fonds de prévoyance des employés) sont disponibles pour la plupart des employés du secteur privé et les avantages du GPF (Fonds de prévoyance générale) sont disponibles pour les employés du gouvernement dans le cadre de l’ancien régime de retraite, tandis que le PPF a une portée plus large avec ses avantages offerts aux grand public, y compris les employés des secteurs privé et public.

Le Fonds de prévoyance publique bénéficie également d’une immunité juridique et le montant disponible sur le compte PPF d’une personne ne peut être saisi pour rembourser des dettes par une ordonnance du tribunal.

Cependant, une personne ne peut ouvrir qu’un seul compte PPF pour elle-même et un pour ses enfants à charge, et la contribution combinée d’une personne ne peut pas dépasser la limite d’investissement annuelle maximale, qui est actuellement de Rs 1,5 lakh par an.

Les cotisations versées sur les comptes PPF sont de nature à long terme et la période initiale d’investissement est de 15 ans. Après l’échéance, un titulaire de compte peut prolonger la limite un nombre de fois pour un bloc de 5 ans avec ou sans cotisations supplémentaires.

Alors que la limite d’investissement maximale est de Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice, un investissement annuel minimum de Rs 500 est nécessaire pour garder un compte PPF actif.

Un titulaire de compte peut déposer de l’argent au maximum 12 fois sur son compte PPF par an.

Mais combien peut-on déposer en espèces sur un compte PPF ?

« Les virements pratiquement en ligne sont effectués sur un compte PPF. En cas de dépôt en espèces, les bureaux de poste acceptent les espèces jusqu’à Rs 50 000 par jour. Actuellement, le dépôt en espèces de plus de Rs 1 50 000 n’est pas accepté par le système PPF sur un compte postal PPF », a déclaré Sudhakar Sethuraman, partenaire, Deloitte Inde.

Cependant, il existe des cas où les banques découragent les titulaires de compte de déposer de l’argent sur les comptes PPF même si les chiffres sont de 50 000 roupies ou moins.

