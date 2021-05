Caisse de prévoyance: travail abandonné ou perdu? Les employés peuvent désormais mettre à jour la date de sortie – Voici comment

Image représentative

Compte de prévoyance des salariés: Vous avez quitté ou perdu un emploi? Les salariés peuvent désormais mettre à jour leur date de sortie sur le portail EPFO ​​en quittant un emploi. Selon les règles de l’EPFO, si un salarié est transféré d’une institution à une autre, il est tenu d’être inscrit en tant que membre du nouvel établissement, pour le transfert de sa caisse de prévoyance de son ancien compte.

Un employé peut continuer en tant que membre PF même après sa retraite s’il continue à travailler même après avoir atteint l’âge de la retraite. La Caisse de prévoyance des employés (EPF) est considérée comme une option d’investissement à des fins de retraite. Conformément aux normes EPFO, la cotisation au compte PF est obligatoire tant pour le salarié que pour l’employeur. Le titulaire du compte PF doit cotiser 12 pour cent de son salaire de base tandis qu’un montant correspondant est également versé à PF et EPS par l’employeur.

Pour mettre à jour la date de sortie, les employés doivent visiter le portail unifié des membres et se connecter avec un UAN et un mot de passe. Après cela, allez dans Gérer et cliquez sur Marquer la sortie. Ensuite, choisissez Numéro de compte PF dans la liste déroulante Sélectionner un emploi. Maintenant, cliquez sur Request OTP et entrez l’OTP envoyé sur votre numéro de mobile lié à Aadhaar. Sélectionnez ensuite la case à cocher et cliquez sur ok. Votre «date de sortie» serait maintenant mise à jour avec succès.

Comment mettre à jour la date de sortie sur le portail de la Caisse de prévoyance des employés (EPFO)

Voici un guide étape par étape

Étape 1: Visitez le portail unifié des membres (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/)

Étape 2: Entrez UAN, mot de passe et CAPTCHA.

Étape 3: Accédez à Gérer et cliquez sur Marquer la sortie

Étape 4: Choisissez “ Numéro de compte PF ” dans la liste déroulante “ Sélectionner un emploi ”

Étape 5: Entrez «Date de sortie» et «Raison de sortie»

Étape 6: Cliquez sur l’option ‘Request OTP’ et entrez OTP envoyé sur votre Aadhaar

Lors d’un changement d’emploi, il est conseillé aux titulaires de compte PF de transférer leur compte PF au nouveau recruteur. La contribution des salariés au compte de la Caisse de prévoyance est exonérée d’impôt en vertu de l’article 80C de la loi de l’impôt sur le revenu.

