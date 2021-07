Caitlin Carmichael discute de minuit dans l’histoire vraie de Switchgrass ⋆ 10z viral

Basé sur une histoire vraie, le film Minuit dans le Switchgrass relate les enlèvements et les meurtres en série de jeunes femmes et des agents du FBI qui tentent de les arrêter. Premier film de Randall Emmett, le film met en vedette Bruce Willis, Megan Fox, Emile Hirsch, Lukas Haas et Caitlin Carmichael. Il sort en salles et à la demande le vendredi 23 juillet et sort en Blu-ray et DVD le 27 juillet.

“Alors qu’ils étaient en Floride sur une autre affaire, les agents du FBI Helter (Willis) et Lombardo (Fox) croisent le policier Crawford (Hirsch), qui enquête sur une série de meurtres de femmes qui semblent être liés”, indique le synopsis officiel. “Lombardo et Crawford s’associent pour une piqûre d’infiltration, mais cela tourne horriblement mal, plongeant Lombardo dans un grave danger et opposant Crawford à un tueur en série dans un jeu tordu du chat et de la souris.”

Le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, a parlé à la star Caitlin Carmichael de son rôle, de sa collaboration avec Megan Fox et Bruce Willis, et du fait qu’elle est une artiste de plus de 10 ans à l’âge de 17 ans seulement.

Tyler Treese : C’est un film tellement intéressant et il est basé sur une histoire vraie. Je suis toujours intéressé par la préparation des acteurs. Avez-vous beaucoup regardé l’histoire vraie ou avez-vous simplement quitté le script? Quelle a été votre approche ?

Caitlin Carmichael: Je suis si heureux que vous pensiez cela parce que même moi-même, à part jouer et lire des scripts, mais même en tant que spectateur, si quelque chose est basé sur une histoire vraie, cela m’accroche immédiatement. Ensuite, dans le genre thriller ou horreur, cela rend les choses 10 fois plus intenses rien qu’en le regardant. J’étais donc vraiment intéressé à lire sur l’initiative réelle de meurtres en série sur les autoroutes lancée par le FBI et à voir les cadres sur lesquels notre histoire était basée. Cela m’a définitivement donné une nouvelle perspective sur la recherche et la préparation pour ce rôle, au lieu de simplement rechercher des enlèvements ou des enlèvements similaires pour mon personnage.

Il y a tellement de grands acteurs impliqués et un réalisateur talentueux, qu’est-ce qui vous a vraiment attiré dans ce rôle ?

J’étais vraiment excité de jouer un personnage qui a d’abord pu explorer un scénario aussi intense. Et puis il y a un aspect vraiment unique à ce récit d’enlèvement, qui est vraiment centré sur l’unité féminine et le fait que Megan Fox joue un agent du FBI qui se sauve à la fin de ce film, alerte spoil, mais aussi les femmes du film se rassembler pour se sauver les uns les autres. C’était un énorme moyen de priorisation pour notre réalisateur Randall, qu’il voulait vraiment que cela s’exprime à l’écran. Une fois, il m’a dit que lors de ma première rencontre avec lui, j’étais vendu. J’étais déjà inscrit au projet, mais c’était tout pour moi. J’étais tellement excitée de jouer un personnage qui faisait partie de ce sentiment d’unité féminine et presque de fraternité d’une certaine manière.

Votre personnage est au cœur de l’histoire et fait avancer l’intrigue, ce rôle étant si important. S’agissant d’un long métrage, avez-vous ressenti plus de pression que d’habitude ?

Je ne sais pas. J’essayais de ne pas y penser dans le sens de la pression, mais il y a définitivement une énorme responsabilité pour moi et ma performance. Pour en revenir à la façon dont vous disiez que c’est basé sur une histoire vraie, mon personnage sert vraiment de symbole pour les filles qui ont disparu et dans les cas réels résolus par cette initiative du FBI. Donc moins de pression, mais je me sentais vraiment responsable de donner vie à cette histoire avec précision.

Vous avez parlé d’unité et de vous mettre au travail avec Megan Fox. Elle t’a donné des conseils ? Comment c’était de travailler avec elle ?

C’était une personne incroyable avec qui travailler, et je ne peux vraiment pas imaginer quelqu’un de mieux pour avoir fait partie de ce sentiment de fraternité sur notre plateau et nos scènes visaient vraiment à amener ce véritable sentiment de peur dans nos personnages. Nous parlons donc tous les deux à l’isolement, ce qui crée cet incroyable aller-retour en miroir que les gens pourront voir à la sortie du film. Mais être capable de trouver cette peur authentique sous la forme d’une performance altruiste et trouver cette vérité en nous-mêmes pour exprimer ce que nos personnages ressentiraient vraiment était quelque chose qu’elle et moi avons tous deux pu donner vie sur le plateau. Donc je suis vraiment excité que les gens voient ça quand le film sortira.

Oui, le film traite d’un sujet aussi traumatisant et doit être une performance difficile. Comme tu l’as dit, tu es lié. Vous êtes torturé par cet homme, ce tueur. A-t-il été difficile d’entrer dans l’émotion et de donner vie à ce personnage ?

En fait, je dirais que je suis vraiment reconnaissant que mon rôle ait beaucoup de caractère physique, car c’est comme si pour moi, quand je fais ces cascades et surtout que je filme l’évasion de Tracey, rampant dans le tuyau d’égout et ayant mes mains lié avec de vraies attaches zippées, il y a quelque chose à avoir cette forme d’authenticité qui m’a vraiment aidé à entrer dans la scène. Parfois, il est plus facile de vraiment lutter comme mon personnage l’était pour que je puisse ressentir les mêmes émotions qu’elle, euh, plutôt que d’essayer de faire semblant de quoi que ce soit. Donc, cela a fini par être une bénédiction déguisée que j’aie pu faire toutes mes cascades moi-même, et vraiment me mettre à travers ce que mon personnage vivait et me permettre de ressentir les moments de persévérance et de lutte qu’elle ressentait.

Habituellement, quand je parle à quelqu’un de votre âge, c’est un nouvel acteur, mais vous n’êtes certainement pas un nouvel acteur que vous jouez depuis plus d’une décennie maintenant. Puis-je vous appeler un acteur vétéran ? Qu’est-ce que ça fait d’être l’un des plus jeunes vétérans?

Je suppose que personne ne m’a jamais appelé comme ça avant. Je vais donc mettre ça dans mon application de notes avec la date, merci, Tyler. C’est un compliment très sympa. C’est définitivement, je me sens très chanceux d’avoir trouvé mon truc si tôt. Je connais beaucoup de gens qui grandissent et qui essaient des passe-temps, des sports, des arts et des talents différents, mais depuis que j’ai trois ans et demi, je joue le rôle d’acteur. C’est donc la partie la plus centrale de mon identité à ce stade.

Lukas Haas donne une performance aussi sensationnelle que le tueur d’arrêt de camion ici. C’est inconfortable de regarder certaines de ces scènes. À quel point était-ce juste de filmer avec lui et à quel point ces scènes étaient-elles intenses à tourner ?

Notre production a en fait été arrêtée deux fois à cause de COVID-19, qui a été une expérience traumatisante. Je suis sûr pour notre réalisateur Randall plus que quiconque, mais cela nous a en fait permis, en tant que distribution, d’avoir beaucoup de temps pour répéter ensemble et faire des lectures supplémentaires et développer ce sens de la chimie hors caméra. Et je pense que cela a été extrêmement bénéfique pour moi et Lucas hos de pouvoir passer du temps ensemble et d’apprendre à se connaître afin qu’il y ait un sentiment de confort pour vraiment plonger dans l’intensité de nos scènes ensemble. Et c’est une personne incroyable et quelqu’un d’autre qui a grandi en tant qu’enfant acteur dans l’industrie, nous avions déjà cette connexion et avions beaucoup d’anecdotes différentes à partager les uns avec les autres.

Votre personnage n’interagit pas vraiment beaucoup avec Bruce Willis dans le film, puisque vous êtes absent, mais cela doit toujours être une liste de choses à faire avec un acteur aussi légendaire. Qu’avez-vous pensé de travailler avec lui ?

C’était définitivement le cas. Juste avant d’auditionner pour le film, j’étais en première année à l’UCLA et je suivais un cours de cinéma et nous venions d’étudier Die Hard. Je pense donc que j’entrais dans l’audition dans l’espace du tournage. Ce film est un peu plus fan que d’habitude, simplement parce que je regarde son visage depuis environ deux semaines d’affilée dans l’analyse du film.

Vous avez fait un excellent travail caritatif, en aidant les personnes atteintes de cancer, en collectant des fonds pour les filles dans les programmes STEM et en nourrissant les sans-abri. C’est formidable de voir quelqu’un, vous savez, redonner autant et à un si jeune âge. Pouvez-vous discuter de votre philanthropie et de ce que vous faites pour redonner?

Absolument. En grandissant, ma mère a toujours souligné l’importance pour moi de redonner, et c’est quelque chose qui m’a vraiment guidé tout au long de mon enfance. Surtout aujourd’hui, grâce à mon travail, en tant qu’ambassadrice adolescente de la côte ouest de l’American Cancer Society, nous avons pu lancer la campagne de ResearchHERS finançant des chercheuses sur le cancer et inspirant les jeunes filles dans les programmes STEM. C’est une campagne que nous avons lancée ensemble.

En dehors de cela, j’ai une énorme passion pour redonner aux sans-abri. J’ai donc pu lancer ma propre initiative appelée les étoiles de la bénédiction, qui a été reconnue par la Fondation Starbucks, permettant aux gens d’utiliser leurs points mobiles sur l’application Starbucks pour nourrir les sans-abri sans frais pour eux. Pour ma troisième entreprise philanthropique sur laquelle je me concentre, je parraine une petite fille à l’école communautaire de l’espoir en Namibie, en Afrique, depuis que j’ai sept ans avec mon propre argent que j’ai gagné en filmant. Donc, redonner et la philanthropie ont toujours été une grande priorité dans ma vie, et j’espère qu’au fur et à mesure que je progresse dans ma carrière et que j’ai une plate-forme, je pourrai l’utiliser pour de bon.

C’est tellement génial. Selon vous, quelle est la prochaine étape de votre carrière ? De toute évidence, vous allez toujours à l’université, mais quelle est votre prochaine étape en termes d’action ?

Pour ma prochaine étape ? Eh bien, comme vous l’avez dit, je vais à l’université. Je viens de m’inscrire pour ma première année de cours à l’UCLA. Je suis donc une majeure américaine en littérature et culture, et je viens de déclarer ma mineure en cinéma, télévision et médias numériques. Je suis donc vraiment impatient de voir comment mon éducation m’aidera à explorer l’histoire du cinéma et avec mes spécialités, les thèmes de l’écriture créative et des études de genre, de la psychologie et de la philosophie. Je pense que cela m’aidera vraiment à grandir en tant qu’artiste, à la fois devant la caméra et à commencer à explorer ce que cela signifie pour moi également derrière la caméra.

Vous avez mentionné passer derrière la caméra. Objectifs à long terme, voudriez-vous les diriger ? Voulez-vous écrire des scripts ? Qu’est-ce qui vous intéresse d’autre ?

Absolument. J’adorerais être l’une de ces personnes qui disent que je peux tout faire, mais je réalise et produis mes propres films sera probablement le premier.

C’est un si bon film, très dramatique, Quatre nos lecteurs, comment les présenteriez-vous en vérifiant Midnight in the Switchgrass?

Comment je pitcherais le film ? Oh, personne ne m’a jamais demandé ça avant. Attends, laisse-moi réfléchir. Je dois proposer un pitch d’ascenseur.

Nous testons ici vos compétences en coulisses. C’est un petit test.

Tester mes compétences en coulisses. Je pense que la phrase la plus puissante du film, pour moi du moins, est que Megan pose la question : « Si personne ne te cherche, est-ce que tu manques vraiment ? Je pense que cela pourrait être le slogan de notre film, en fin de compte. Nous donnons donc la parole aux nombreuses filles disparues dont nous n’avons jamais entendu les histoires. Je pense donc que c’est un aspect vraiment intéressant de la véracité de notre film.