Caitlyn Jenner a embauché une équipe de tournage pour la suivre dans le cadre de la campagne ⋆ .

De retour en avril, Caitlyn Jenner a laissé tomber quelques nouvelles qui ont instantanément abaissé la température de l’enfer de quelques degrés : elle serait candidate au poste de gouverneur de Californie en tant que républicain, dans le but de destituer le titulaire actuel, le gouverneur Gavin Newsom. Caitlyn fonctionne sur une plate-forme de « Gavin Newsom BAD » et « Ew, un-riches ! ». Et malgré le fait que presque tous les membres de sa famille évitent ses appels lorsqu’il s’agit de cette campagne, elle avance toujours à toute allure. Mais ce n’est pas parce qu’aucun de ses enfants ou beaux-enfants ne la rejoindra pendant la campagne électorale qu’ils ne verront pas ce que c’était. Selon un porte-parole de la campagne, Caitlyn a engagé une équipe de tournage pour la suivre partout et documenter les rêves de gouverneur de Cait.

Les rumeurs d’une équipe de tournage documentant ce naufrage de train ont été confirmées par l’un des porte-parole de la campagne de Caitlyn au Hollywood Reporter, après que plusieurs sources ont affirmé avoir vu Caitlyn être suivie par une équipe de tournage lors de plusieurs événements de campagne. Par exemple, Caitlyn a été vue suivie par des caméras lors d’une conférence de CPAC et lors d’une apparition avec Sean Hannity de Fox News. Selon Politico, Caitlyn paie elle-même l’équipe et peut faire ce qu’elle veut avec les images lorsqu’elle a terminé.

Dans la perspective de la vie après la piste, Jenner les a payés pour collecter des images de son temps de course pour le bureau. Et après la campagne, elle peut en faire ce qu’elle veut – le vendre à Netflix pour un documentaire, peut-être, ou à E! pour une autre série de téléréalité Kardashian. (Rien de tel n’est encore en préparation ; nous ne faisons que lancer quelques scénarios.) « Nous documentons l’histoire », a expliqué un conseiller de campagne principal.

Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que Caitlyn a payé une équipe de tournage pour la suivre et grincer des dents en silence chaque fois que quelqu’un lui pose des questions sur les sans-abri, et ce serait parce que Caitlyn aime l’attention. Écoutez, je ne suis pas un scientifique, mais vous ne passez pas plus d’une décennie dans une émission de télé-réalité sans que votre ADN ne soit altéré de façon permanente de manière à obtenir un boost instantané de sérotonine chaque fois qu’un assistant de production clipse un pack de micros sur le dos de votre pantalon.

Mais selon The Hollywood Reporter, les motivations de Caitlyn ne sont pas complètement liées à la célébrité. Ils soulignent que des tonnes de candidats politiques embauchent des équipes de tournage pour documenter leurs campagnes, puis utilisent plus tard les images pour des documentaires. Par exemple, l’année dernière, Hulu a sorti une docusérie en quatre parties intitulée Hillary, qui portait sur celle d’Hillary Clinton Campagne présidentielle de 2016. Plus tôt cette année, Amazon a annoncé un accord pour diffuser le maire Pete, qui était d’environ Pete Buttigieg Campagne primaire démocrate. Donc, ce n’est pas totalement fou que Caitlyn documente sa course au manoir du gouverneur de Californie.

L’élection de rappel de la Californie n’aura lieu que le 14 septembre de cette année, donc Caitlyn devrait avoir plus qu’assez de séquences pour une docusérie ou même une émission de téléréalité, si elle choisit de suivre cette voie (suggestion de titre possible : The Amazingly Tone-Deaf Race ). Mettons nos chapeaux optimistes et regardons le bon côté ici. Caitlyn crée des emplois, non ? De plus, faire suivre Caitlyn avec des caméras en direct enregistrant chacun de ses mouvements n’est pas une mauvaise idée. C’est toujours une bonne chose d’avoir beaucoup de séquences filmées sous plusieurs angles, si Caitlin se trouvait d’une manière ou d’une autre dans le genre de situation qui nécessiterait la preuve de qui était en faute.

Photo : Instagram