Caitlyn Jenner contrariée qu’ils ne l’aient pas laissée manger à l’hôtel Bev Hill avec un jean déchiré. La star de télé-réalité dit qu’elle s’est vu refuser le service à cause de ses vêtements et qu’elle est allée critiquer l’hôtel pour cela.

Caitlyn s’est rendue sur ses réseaux et a critiqué l’hôtel, ce lundi, en disant : « F*** votre service horrible pour ne pas me laisser déjeuner avec cette petite déchirure dans mon jean. Quelle honte. Répugnant. Je suis client depuis des décennies. Pas plus. »

Il semble que Cait ait essayé de manger au célèbre Polo Lounge, qui est maintenant un mélange de vieille école (en code vestimentaire) et de nouvelle école – dit TMZ. L’endroit a toujours été très sérieux, mais il a connu une résurgence avec la jeune foule hollywoodienne, et c’est devenu un point chaud pour les dîners et les déjeuners.

Une source proche de Caitlyn a déclaré au point de vente qu’elle ne l’avait pas remarqué, elle était maquillée et coiffée, son jean était du type porté avec une déchirure, ce qui a davantage surpris Caitlyn. De plus, selon la source, les employés n’appliquaient pas la politique « pas de photos », car Cait a beaucoup pris avec les fans, mais ils ont décidé d’appliquer le code vestimentaire contre elle.

Un représentant du Polo Lounge a déclaré à TMZ : « Veuillez consulter notre politique de code vestimentaire qui est indiquée sur notre site Web et qui est fournie à tous les invités lorsqu’ils font une réservation avec nous. » Le code vestimentaire se lit comme suit : « Dans le Polo Lounge, nous encourageons vous habiller pour l’occasion, nous vous demandons donc de vous abstenir de porter des chapeaux décontractés, Jean cassé, chemisiers courts, vêtements de nuit, maillots de bain et chemises sans manches pour hommes. «

Eh bien, là, c’est dit. Pas de jeans déchirés. Mais Caitlyn a été offensée de ne pas être autorisée à déjeuner à cause d’une petite déchirure dans son jean.

Ainsi, Caitlyn Jenner est contrariée qu’elle n’ait pas été autorisée à entrer à l’hôtel Bev Hill en jeans déchirés. D’accord, Karen.