Caitlyn Jenner défend Dave Chappelle et Netflix Special au milieu de la controverse LGBTQ

Caitlyn Jenner a défendu Dave Chappelle, qui a été critiqué pour son dernier spécial Netflix The Closer. Dans le spécial, Chappelle a fait plusieurs blagues sur la communauté transgenre que les critiques ont trouvées offensantes. Bien que Netflix n’ait pas l’intention de retirer The Closer de la plate-forme, Jenner, qui est transgenre, a suggéré que l’indignation derrière les blagues consiste à « essayer de faire taire la liberté d’expression ».

« Dave Chappelle a raison à 100%. Il ne s’agit pas du mouvement LGBTQ. Il s’agit de réveiller la culture, d’annuler la folie, d’essayer de faire taire la liberté d’expression », a écrit Jenner à ses 3,4 millions de followers sur Twitter mardi. « Nous ne devons jamais céder ou nous incliner devant ceux qui souhaitent nous empêcher de dire ce que nous pensons. » Jenner a inclus une partie de la vidéo que Chappelle a publiée sur Instagram lundi.

Dans The Closer, Chappelle a déclaré à son public que « Le genre est un fait », ajoutant: « Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. c’est un fait. » Il a également montré son soutien à JK Rowling, affirmant qu’il était « l’équipe TERF », se référant à une féministe radicale trans-exclusionniste, une idéologie qui rejette les femmes trans en tant que femmes. L’émission spéciale a provoqué une tempête de feu juste après sa sortie le 5 octobre, même les employés de Netflix se sont prononcés contre.

Le 20 octobre, il y a eu un débrayage du personnel au siège du streamer à Los Angeles. Pendant le débrayage, une liste de demandes a été lue, notamment en demandant à Netflix d’ajouter un avertissement à The Closer. Le lendemain du débrayage, il a été signalé que Netflix envisageait cela. Netflix n’a pas l’intention de le supprimer, car le co-PDG Ted Sarandos a défendu à plusieurs reprises de le maintenir. « Je pense que l’inclusion de la spéciale sur Netflix est cohérente avec notre offre de comédie, elle est cohérente avec la marque de comédie de Dave Chappelle et c’est … un de ces moments où il y a quelque chose sur Netflix que vous n’allez pas aimer, » Sarandos a déclaré au Hollywood Reporter le 19 octobre.

Chappelle n’a commenté la controverse que lundi, lorsqu’il a publié un extrait d’une performance récente. Dans ce document, il a déclaré qu’il ne se plierait pas aux « demandes de qui que ce soit » et a maintenu ses commentaires sur la communauté transgenre. Il a dit qu’il accepterait une invitation à parler avec des employés transgenres de Netflix, mais il n’était pas sûr de ce qu’il dirait. « J’ai dit ce que j’ai dit, et mon garçon, j’ai entendu ce que vous avez dit. Mon Dieu, comment pourrais-je pas? Vous avez dit que vous vouliez un environnement de travail sûr chez Netflix. Il semble que je sois le seul à ne pas pouvoir y aller le bureau plus », a déclaré Chappelle.

« Je veux que tout le monde dans ce public sache que même si les médias disent que c’est moi contre cette communauté, ce n’est pas ce que c’est. Ne blâmez pas les LBGTQ [sic] communauté pour aucun de ces s-« , a poursuivi Chappelle. « Cela n’a rien à voir avec eux. Il s’agit des intérêts des entreprises et de ce que je peux dire et de ce que je ne peux pas dire. Pour mémoire, et j’ai besoin que vous le sachiez, tous ceux que je connais de cette communauté ont aimé et soutenu, donc je ne sais pas de quoi il s’agit.

Le comédien a également affirmé que son documentaire sur sa tournée comique de 2020 était retiré des festivals de cinéma, il prévoit donc de faire personnellement une tournée avec le film. Son message comprenait le programme de la tournée, qui commencera le 4 novembre. La liste des conditions de Chappelle pour rencontrer des membres de la communauté trans indique qu’ils doivent avoir regardé tout The Closer, la réunion doit avoir lieu à un moment de son choix et ils « doivent admettre qu’Hannah Gadsby n’est pas drôle ». À la fin du clip, Chappelle a demandé à son public si elle était annulée ou non. « Non, » cria-t-il en retour.