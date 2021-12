Caitlyn Jenner dit que l’hôtel Beverly Hills l’a refusée à cause de ses jeans déchirés

Caitlyn Jenner s’est vu refuser le service à l’hôtel Beverly Hills à cause de ses jeans déchirés, et elle vient de déchirer l’hôtel à cause de la diss.

Caitlyn est passée à l’attaque lundi en écrivant : « F*** votre horrible service pour ne pas m’avoir laissé déjeuner avec cette petite déchirure dans mon jean. Honte à vous. Dégoûtant. Je suis un client depuis des décennies. Plus maintenant. »

Il semble qu’elle ait essayé de manger au célèbre Polo Lounge, qui est une sorte de combo maintenant de la vieille école (comme dans les codes vestimentaires) et de la nouvelle école. Le PL a été une sorte de joint austère pendant longtemps… jusqu’à ces dernières années, quand il a connu une résurgence avec le jeune Hollywood. C’est en fait devenu un point chaud pour le déjeuner et le dîner.

En attente de votre autorisation pour charger le média Instagram.

Une source proche de Caitlyn nous raconte qu’elle a été vraiment prise au dépourvu, notamment parce qu’elle était coiffée et maquillée. Les jeans de Caitlyn étaient plus en denim vieilli que les jeans déchirés, ce qui le rendait d’autant plus surprenant pour elle.

De plus… notre source dit que les membres du personnel n’appliquaient pas la politique « pas de photos » – comme Caitlyn en a pris beaucoup avec les fans – mais ils ont décidé d’appliquer le code vestimentaire contre elle.

Caitlyn y va certainement depuis des années, mais il semble que ce navire ait maintenant navigué. Elle a tagué la société mère de l’hôtel, The Dorchester Collection, pour exprimer son mécontentement.

Il y a eu des problèmes avec les hôtels de Dorchester dans le passé, avec des organisations LGBTQ appelant au boycott … notre source Caitlyn se demande si ces problèmes précédents pourraient vraiment être vrais.

Un représentant du Polo Lounge a déclaré à TMZ: « Veuillez consulter notre politique de code vestimentaire qui est indiquée sur notre site Web et fournie à chaque invité lorsqu’il effectue une réservation avec nous. » Le code vestimentaire dit : « Au Polo Lounge, nous vous encourageons à vous habiller pour l’occasion, nous vous demandons donc de vous abstenir de porter des chapeaux décontractés, des jeans déchirés, des hauts courts, des vêtements de nuit, des maillots de bain et des chemises sans manches pour hommes. » Intéressant, il est écrit « nous encourageons » … donc il ne dit pas que c’est un code vestimentaire obligatoire.