Caitlyn Jenner en course pour le gouverneur de Californie ‘I’m In!’ ⋆ 10z viral

LOS ANGELES, CA. (THECOUNT) – Athlète olympique médaillé d’or et star de la télé-réalité, Caitlyn Jenner, a officiellement annoncé son intention de briguer le poste de gouverneur de Californie.

Jenner, 71 ans, républicain, a déposé des documents pour se présenter vendredi, en tant que gouverneur démocrate. Gavin Newsom fait face à une élection de rappel.

Jenner a embauché plusieurs agents républicains bien connus pour guider sa campagne en plein essor.

