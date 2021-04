Caitlyn Jenner essaiera vraiment de se présenter aux élections de gouverneur de Californie et elle a embauché Trumpers ⋆ .

Caitlyn Jenner est une républicaine de country-club. Elle croit au golf et aux faibles impôts et à la protection de ses propres intérêts très étroits et de ceux de personne d’autre. Je me souviens de l’avoir regardée E! série I Am Cait et choqué par son ignorance politique et ses privilèges égocentriques. Elle a également soutenu Donald Trump à travers tout, à travers son nazisme, ses séparations familiales à la frontière, sa collusion russe, ses mensonges et son illusion, et elle n’a «arrêté» de le soutenir que lorsque l’administration Trump est passée à la transphobie à plein régime. Et même dans ce cas, il s’avère qu’elle soutient toujours à peu près tout ce qui a à voir avec Trump et le Trumpisme. Comme nous l’avons entendu au début d’avril, Caitlyn a pesé une course pour le gouverneur de Californie. Maintenant, on dirait qu’elle va vraiment le faire, et elle a embauché beaucoup de Trumpers pour l’aider.

L’ancienne décathlète olympique et star de la télé-réalité Caitlyn Jenner a officiellement annoncé vendredi sa candidature au poste de gouverneur de Californie. Jenner, une républicaine de longue date, cherche à remplacer le gouverneur démocrate Gavin Newsom lors d’une élection de rappel, espérant que son statut de célébrité et la reconnaissance de son nom peuvent provoquer un bouleversement dans l’État le plus peuplé du pays. Mais dans le bleu profond de la Californie, elle ne se présente décidément pas comme une républicaine de Trump alors même qu’elle compte sur certains des conseillers de l’ancien président pour conduire sa stratégie. Elle a réuni une équipe d’éminents agents du GOP, dont Tony Fabrizio, le principal sondeur sur les campagnes 2016 et 2020 de Donald Trump, Ryan Erwin, fondateur de RedRock Strategies, et Tyler Deaton, président d’Allegiance Strategies. Elle a également embauché Steven Cheung, un ancien agent de communication de la Maison Blanche de Trump et qui a travaillé sur la campagne de rappel réussie d’Arnold Schwarzenegger en 2003. L’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, un ami personnel de Jenner, l’a aidée à rassembler son équipe mais ne prévoit pas de décrocher un titre officiel de la campagne. Jenner a déclaré dans un communiqué que “Sacramento a besoin d’un leader honnête avec une vision claire” et que “au cours de la dernière décennie, nous avons vu la lueur du Golden State réduite par un régime à parti unique qui place la politique sur le progrès et les intérêts particuliers sur les gens. . » La déclaration dénonce les impôts de la Californie comme «trop élevés» et critique une réponse de «verrouillage trop restrictif» à la pandémie de COVID, y compris sur la scolarisation en personne. “C’est la Californie de Gavin Newsom, où il nous ordonne de rester à la maison mais sort dîner avec ses amis lobbyistes.” Un conseiller de campagne dit à Axios que Jenner a un meilleur identifiant de nom que Newsom et peut commander le type de média gagné qui «s’adressera à tous les groupes démographiques possibles auxquels vous pourriez penser». Jenner, une femme trans, «est très libérale socialement», a déclaré le conseiller. «Elle se présente comme quelqu’un qui est socialement libéral et économiquement conservateur.» L’équipe de Jenner est convaincue que la course est «totalement gagnable», mais un récent sondage montre l’ampleur du défi. Une enquête à l’échelle de l’État ce mois-ci a soutenu le rappel de Newsom à seulement 40%.

Je suis tellement content que mon état n’ait pas de rappels. Non, mon état vient d’avoir un gouverneur républicain en exercice – le dernier républicain à occuper un poste à l’échelle de l’État – qui soit inculpé de corruption fédérale. D’après ce que j’ai entendu de la part des opérateurs du Parti démocrate en Californie, le gouverneur Newsom n’est pas très populaire parmi les organisateurs et les responsables de la dém, mais il a également été beaucoup blâmé pour ce qui était hors de son contrôle, comme le pandémie. J’ai tendance à penser que Newsom est aussi un peu léger, mais les Californiens resteront probablement avec lui plutôt que de jeter Sacramento dans le chaos politique juste pour la course politique chimérique de Caitlyn. Bien que Caitlyn ait la reconnaissance d’un grand nom, elle est aussi un trou et la plupart des républicains ne l’aiment même pas. De plus, elle ne veut même pas passer le temps à faire cette connerie. Elle a 71 ans et elle préfère jouer au golf. Les Trumpers qu’elle a embauchés doivent être délirants pour penser que cela va fonctionner.

