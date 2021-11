Caitlyn Jenner fait le point sur sa relation avec son ex-femme Kris Jenner

Caitlyn Jenner souhaite que sa relation avec son ex-femme Kris Jenner soit « plus proche » après leur séparation en 2013. L’ancien de L’incroyable famille Kardashian, 72 ans, a révélé lundi dans l’épisode de Big Brother VIP qu’elle et la mère de ses filles Kendall Jenner et Kylie Jenner « pourraient être meilleures ». Dans un clip de l’émission obtenu par The Daily Mail, Caitlyn s’est montrée franche avec l’un de ses collègues invités.

« De mon point de vue, notre relation n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être », a-t-elle déclaré à propos de Kris, 66 ans. « Je n’ai aucune rancune envers elle. Nous avons fait un excellent travail et ceci et cela. Oui, je souhaite c’était plus proche, mais ce n’est pas le cas. » Lorsqu’on lui a demandé si Kris avait « des doutes » à son sujet, Caitlyn a répondu: « Je pense que c’est un euphémisme », mais a rapidement noté que leur relation était « OK ». « Mais ce n’est pas – je pense que ça pourrait être mieux, juste à cause des enfants », a-t-elle poursuivi. « C’est toujours comme ça quand tu as ça. Tout dépend de la façon dont la mère et le père s’entendent. Est-ce facile, est-ce bien quand ils se voient? Y a-t-il une tension? »

Caitlyn et Kris ont annoncé qu’ils se séparaient après 22 ans de mariage, deux ans avant que l’ancien olympien ne se déclare publiquement transgenre en 2015. Alors que Kris soutenait la transition de Caitlyn, les mémoires de la star de I Am Cait, Les secrets de ma vie, ont provoqué un rupture dans la famille Kardashian-Jenner après sa publication en 2017. Dans le livre, Caitlyn a allégué que Kris en savait plus sur son désir de transition qu’elle ne le prétendait auparavant et Kim Kardashian l’a accusée plus tard d’avoir exclu les chapitres sur sa mère dans la copie du livre qu’on lui a donné de lire avant sa sortie.

Kris s’est récemment ouvert au WSJ. The One du magazine à propos de sa relation avec Caitlyn, racontant à propos de leur séparation au milieu de la transition de son ex, « Nous ne savions pas comment traiter cela – et c’était un processus, c’était un choc, puis c’était une réalité, et c’était quelque chose que nous devions absorber et essayer de comprendre et d’apprendre. »