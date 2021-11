Caitlyn Jenner fait une déclaration effrayante à propos d’OJ Simpson

Caitlyn Jenner a fait une confession effrayante lors de l’épisode de Big Brother VIP de lundi soir en Australie. Selon Daily Mail, Jenner a partagé qu’elle et son ex-femme, Kris Jenner, connaissaient des informations intimes sur la tristement célèbre affaire OJ Simpson qui les amèneraient à croire que l’ancienne star de la NFL était en fait coupable du meurtre de sa femme Nicole Brown.

« Ce fut une période extrêmement difficile », a déclaré Jenner lors du récent épisode. « Nicole était la meilleure amie de Kris, depuis longtemps. J’étais chez Nicole deux jours avant le meurtre.

« De toute évidence, il l’a fait et il s’en est tiré, et à un moment donné, il a même dit à Nicole: » Je vais te tuer et m’en sortir parce que je suis OJ Simpson « », a expliqué Jenner. « Puis, Nicole a relayé cela sur Kris à un moment donné et malheureusement, elle avait raison. »

Kris aurait été très proche de Simpson et Brown, restant même en contact avec les enfants Simpson après les meurtres choquants. Jenner dit qu’elle était presque au premier plan pour regarder les retombées et le procès et mentionne qu’elle et sa femme, à un moment donné, se sont rendu compte qu’il y avait des signes que Brown était en danger tout en restant avec Simpson.

« Nous étions au palais de justice, nous regardions ce qui se passait dans l’autre pièce », se souvient Jenner. « Et même après le verdict de non-culpabilité… Kris se retourne vers moi et me dit : ‘Nous aurions dû écouter Nicole, elle avait raison, dès le début.' »

Simpson a été accusé d’avoir tué sa femme Nicole et son ami Ron Goldman en 1994. Il a fait appel aux services juridiques de Robert Kardashian Sr. pour le représenter dans le procès puisque lui et les Kardashian étaient des amis de la famille notoires. En fin de compte, il a été acquitté des accusations, mais il a ensuite été reconnu responsable du double meurtre dans une action civile intentée par les familles des victimes en 1997.

En 2008, Simpson a été reconnu coupable et condamné pour vol à main armée et enlèvement pour son rôle dans un incident impliquant deux marchands de souvenirs sportifs. Il a passé neuf ans derrière les barreaux et a finalement été libéré en 2017.