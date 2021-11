Caitlyn Jenner parle de sa relation avec Kris Jenner

Les choses pourraient être mieux entre Caitlyn Jenner et son ex-femme, Kris Jenner.

Lors de l’épisode de Big Brother VIP de lundi soir, l’alun de L’incroyable famille Kardashian a fait une mise à jour émouvante de leur relation. « Je dirais que de mon point de vue, notre relation n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être », a déclaré l’olympienne à ses colocataires. « Je n’ai pas de rancune envers elle. J’aimerais que ce soit plus proche, mais ce n’est pas le cas. »

Après avoir fait la révélation, on a demandé à Caitlyn si elle pensait que son ex avait des « appréhensions » à son sujet, et la femme de 72 ans a répondu : « Je pense que c’est un euphémisme. »

Caitlyn a poursuivi: « Notre relation va bien. Je pense que cela pourrait être mieux juste à cause des enfants. C’est toujours comme ça quand vous avez ça. Tout dépend de la façon dont la mère et le père s’entendent. Est-ce facile? Est-ce c’est bon ? Est-ce qu’ils se voient ? Y a-t-il des tensions ? «